Peso hila 9 días con ganancias y dólar está en $19.12

El IPC avanza en espera de negociación China-EU y Brexit

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Una oleada de conflictos y confrontaciones en países latinoamericanos debilitaron varias divisas de economías emergentes, en particular el peso chileno que se deprecia 2.3 por ciento. El peso mexicano acabó la sesión con una ganancia de 3 centavos respecto al arranque.

El dólar spot cerró en el Banco de México en 19.12 pesos, en tanto que en ventanillas se coloca en los 19.45 pesos por cada billete verde. A lo largo de la sesión el tipo de cambio cotizó entre 19.10 y 19.17 pesos por dólar.

“El real brasileño también se deprecia a la par del peso mexicano, y esto se debe a que en la semana podría haber más cautela previo a las elecciones presidenciales en Argentina (…) Aunque las economías de México y Argentina están poco relacionadas, existe la probabilidad de que el actual Gobierno de Mauricio Macri pierda las elecciones, lo que generaría nerviosismo entre los participantes del mercado”, destacó la analista de Banco Base, Gabriela Siller.

El fin de semana la Cámara de Diputados en México aprobó la Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que incluyó cambios como la eliminación del cobro del impuesto sobre la renta a las ventas por catálogo, el pago de impuestos sobre ingresos obtenidos a través de las plataformas digitales, así como una actualización del IEPS al tabaco, entre otras.

BOLSAS AL ALZA

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión con una ganancia del 0.53 por ciento, o 226.8 puntos, con respecto a su última cotización; así, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) llegó a las 43 mil 405.43 unidades.

Al interior del Índice, 21 de las 35 empresas emisoras reportaron ganancias; en especial destacaron Grupo México y América Móvil, con avances de 2.86 y 1.30 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con Banco Base, los movimientos observados en la bolsa se dieron a la par del resto de los mercados, aunque se espera que hacia el cierre de la semana el mercado mexicano se desligue del resto del mundo.

Lo anterior se deberá a que esta semana se publicarán 25 reportes trimestrales. Mientras el jueves se dará a conocer la inflación de la primera quincena de octubre y se publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de agosto, datos que usualmente causan volatilidad en el mercado. Bajo este contexto, se espera observar alta volatilidad esta semana.

INTERNACIONAL

Por su parte, Wall Street cerró este lunes con ganancias en todos sus indicadores, en una jornada en la que sobre todo empezó a notarse un cierto optimismo de los inversores por los buenos resultados trimestrales de las corporativas cotizadas.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió un 0.21 por ciento o 57.44 puntos, hasta 26 mil 827.64 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0.69 por ciento o 20.52 enteros, hasta 3 mil 006.72 puntos, por lo que cada vez se acerca más a los récords de julio.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, experimentó un mayor ascenso, del 0.91 por ciento o 73.44 unidades, y acabó en 8 mil 162.99 enteros.

Las acciones cerraron al alza el lunes, impulsadas por las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pero sobre todo a la temporada de ganancias trimestrales corporativas.

El Viceprimer Ministro chino, Liu He, dijo durante el fin de semana que Pekín trabajará con Estados Unidos para abordar las preocupaciones comerciales, tras “progresos sustanciales”.

El principal negociador de China en las conversaciones comerciales también dijo que detener la guerra comercial sería bueno para ambos países, así como para la economía global.

Pero los inversores también se centraron en la temporada de ganancias corporativas, con más de 120 compañías S&P 500 a punto para informar. McDonald’s, Ford Motor, Boeing y Caterpillar se encuentran entre las compañías que publicarán sus resultados.

La temporada de ganancias tuvo un buen comienzo ya que compañías como JPMorgan Chase, Bank of America, Netflix y Citigroup publicaron resultados mejores de lo esperado

EL PETRÓLEO

A pesar del mayor apetito por riesgo, el precio del petróleo cerró la sesión con pérdidas, ante la expectativa de que la desaceleración en el crecimiento económico mundial reducirá aún más la demanda de petróleo.

El Texas cerró la sesión cotizando en 53.47 dólares por barril, lo que equivale a una reducción de 0.58 por ciento con respecto a su anterior cotización. El precio del Brent disminuyó en 0.62 por ciento y cerró en 59.05 dólares por barril.

Otro factor que se sumó a la caída en el precio del crudo fue la reducción en el crecimiento reportado de China, que

llegó al 6.0 por ciento, cuando se esperaba un 6.1 por ciento.

Asimismo, detalló Banco Base, las presiones a la baja se dieron ante los comentarios del Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien mencionó que la primera fase del acuerdo comercial no necesita ser finalizado el próximo mes. No obstante, el mercado sigue en su mayoría optimista en torno a la expectativa comercial entre Estados Unidos y China tras los comentarios de Donald Trump y el Viceprimer Ministro de China, Liu He, al cierre de la semana previa.