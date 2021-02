PIB de México cayó 8.2% en 2020 con respecto a 2019, confirma el Inegi

Se trata de la contracción más grande de la economía mexicana al menos desde 1994, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de Covid-19

Carlos Álvarez

25/02/2021 | 07:03 AM

Durante el 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una caída de 8.2 por ciento, con respecto a 2019, por debajo del dato preliminar que dio a conocer el mes pasado, de 8.3 por ciento, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así se confirma la contracción más grande de la economía mexicana, al menos, desde 1994, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19.

Con base en cifras sin ajuste estacional (originales), sumaron así dos años de caídas continuas del PIB de México, cuya caída se derivó de un retroceso de 10 por ciento en las actividades secundarias (minería, construcción, manufacturas) y de 7.7 por ciento en las terciarias (comercio y servicios).

Lo que estuvo contenido, de forma parcial, por el aumento de 1.9 por ciento que presentaron las actividades primarias (agricultura, pesca, ganadería). Mientras que con datos ajustados por estacionalidad, el PIB cayó 8.5 por ciento en 2020.

Asimismo, durante el cuatro trimestre de 2020, el PIB tuvo un retroceso de 4.3 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2019, con esto sumaron cinco trimestres continuos de caídas anuales en el PIB, con cifras originales.

Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las terciarias se redujo 5 por ciento y el de las secundarias 3.1, en tanto que el de las primarias se incrementó 4.8 por ciento. Con datos ajustados por estacionalidad, el PIB registró una caída anual de 4.5 por ciento en el cuarto trimestre de 2020.

Desde una perspectiva trimestral y con datos ajustados por estacionalidad, el PIB presentó un aumento de 3.3 por ciento en el lapso octubre-diciembre de 2020, respecto al trimestre precedente. Por componentes, el PIB de las actividades secundarias creció 3.9 por ciento y el de las terciarias 3.2, mientras que el de las primarias disminuyó 2.4 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado frente al trimestre previo.

El pasado 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó un crecimiento para el país de 5 por ciento del PIB para el presente 2021, además de que afirmó que ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) se ha logrado fortalecer la economía popular.

El mandatario nacional aseguró que en lo que va de febrero de este año, se han creado 110 mil nuevos empleos, “y calculamos que va a crecer la economía este año, alrededor de 5 por ciento, entonces sí nos funcionó la estrategia”.

“Con la pandemia hemos logrado fortalecer la economía popular y hemos evitado que haya crisis de consumo y la gente abajo de la pirámide, en la base, no han tenido problemas para conseguir sus alimentos y el consumo básico”, destacó el político tabasqueño.

“Es una estrategia distinta a la que se aplicaba durante el periodo neoliberal, endeudaban al país para rescatar a los de arriba”, señaló, además de que recalcó que entre enero y febrero del presente año se han creado 180 mil nuevos empleos.

“Ya nos estamos recuperando. En enero recuperamos como 70 mil empleos, en lo que va de febrero llevamos como 110 mil nuevos empleos”, declaró el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien espera que en los próximos meses sean enviados a México 200 mil millones de pesos en remesas.

Mientras que ayer 24 de febrero, el director para México del Banco Mundial, Pablo Saavedra, consideró que América Latina, incluyendo a México, se podrá recuperar de la crisis provocada por la pandemia de la COVID, en el PIB, hasta 2023, a un nivel similar al que había en 2018.

"Es todavía más grave cuando se ve el PIB per cápita, es la mejor medida de desarrollo a largo plazo […] los países de ingreso medio alto que es donde está México, el ingreso per cápita estuvo muy parecido en 2018 y 2019, seguramente nos va a tomar hasta el 2025 para llegar al nivel del PIB per cápita que teníamos en 2018, son cinco años, una gran pérdida en el bolsillo de las personas", destacó el funcionario internacional.

Mientras que la calificadora Moody's dijo ayer, también, que persisten riesgos para la nota crediticia soberana de México, pese a que proyecta una recuperación económica más acelerada este año, tras revisar su pronóstico de alza del PIB de México de 2021 a un 5.5 por ciento desde un 3.5 por ciento previo.

