Pide AMLO a empresarios no litigar en tribunales tema de salarios; solicita a adversarios tregua de un mes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios para pagar salarios a sus trabajadores durante la emergencia sanitaria

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo este martes 31 de marzo, un llamado a los empresarios para pagar salarios a sus trabajadores durante la emergencia sanitaria, así como apostar a la solidaridad y no litigar en los tribunales.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional reconoció que la Ley Federal del Trabajo, contempla el pago del salario mínimo en caso de emergencia.

Sin embargo, sostuvo que también permite fundamentar el llamado para que la Iniciativa Privada (IP) pague salarios completos.

"Primero, no hay que llegar a los tribunales, es un exhorto, tiene que hacerse por humanismo, tiene que hacerse por fraternidad, por solidaridad, ese es el llamado que estamos haciendo", expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"En cuánto a lo legal, es una cuestión de interpretación, en una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo se estableció que, en casos de emergencia sanitaria, se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley una norma que establece que es el salario completo", abundó el Presidente.

El político tabasqueño insistió en la necesidad de que la iniciativa privada no despida a trabajadores tras la suspensión de actividades no esenciales acordada en el Consejo de Salubridad General, y anunciada la noche de ayer lunes 30 de marzo.

"Pedirle también a los empresarios que nos sigan ayudando. Recuerdo aquí lo que nos ofreció Carlos Slim [Helú] de que no iba a despedir a ningún trabajador, este es el ejemplo a seguir [...] Ahora con la emergencia, es un mes de retiro de permiso con goce de sueldo, un mes, se puede ayudar de esa manera", dijo el Presidente.

"Estoy seguro de que la mayoría de los empresarios nos van a ayudar y que si los trabajadores se van a sus casas, los que no tienen una función necesaria, como se dijo ayer [...] Si hay dudas de cuáles son esas funciones básicas, se va a dar a conocer", aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, López Obrador anunció que se abrirá un sitio electrónico para que empresarios y trabajadores, puedan realizar consultas sobre la implementación de esas medidas, aplicadas cuando México aún se encuentra en la Fase 2.

"Pero pedirles a todos los mexicanos que sigan ayudando, no es que nos ayuden, nos han vendido ayudando millones de mexicanos, que nos ayuden y que guardemos este retiro, refugiarnos en nuestras casas y seguirnos cuidando", agregó el Presidente.

Las empresas que paren actividades por no ser consideradas “esenciales” e intenten privar del salario a sus trabajadores “se van a estrellar con lo que dice la ley”, afirmó ayer Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los artículos 42, 168, 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en caso de que las autoridades emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, se suspenderán temporalmente labores o trabajos por causas de fuerza mayor o caso fortuito, mismas que no son imputables al patrón

AMLO PIDE TREGUA DE UN MES A SUS ADVERSARIOS

Por otra parte, López Obrador pidió una tregua a sus adversarios y llamó a la unidad.

Sin embargo, insistió en que "los conservadores" han querido alentar la división y polarizar.

"Nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad y llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores, la patria es primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño", indicó el mandatario nacional.

"Porque están perdiendo cada vez más credibilidad, al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México en la circunstancia actual, que es un pueblo despierto, avispado, consciente", dijo el Presidente.

"Tengo la información de cómo, sobre todo en el Twitter, hay toda una epidemia de noticias falsas, ojalá y se aplique el Twitter y esto no es censura porque están actuando con operativos y robots y ahora sí que como decía mi finado paisano Chico-Ché, ¿quién pompó, quién paga eso? [...] Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes", indicó.

"Existe unidad, no estamos divididos, hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites, abajo, el pueblo está unido y puedo decir: feliz, feliz, feliz, aunque se piense se otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra y sé cuál es el ánimo del pueblo", expuso.

"No hay malestar en contra del Gobierno, no hay, lo que se decía antes, mal humor social, no existe eso, aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán", agregó.