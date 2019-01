Pide Estrada a diputados trabajar en coordinaciÃ³n con Quirino Ordaz Coppel

GESTIÓN

Pide Estrada a diputados trabajar en coordinación con Quirino Ordaz Coppel

El morenista exhortó a los legisladores reconsiderar su actitud hacia el Gobierno del Estado

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, exhortó a los diputados del Congreso local a reconsiderar su actitud hacia el Gobierno del Estado, luego del conflicto que existe entre el Ejecutivo y Legislativo en el tema del presupuesto para la administración de Quirino Ordaz Coppel en el 2019.

El pasado 31 de diciembre el Congreso del Estado reasignó mil 663 millones de pesos del presupuesto que propuso el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, viéndose afectadas así varias áreas de la administración del priista.

Este reacomodo buscaría dar más recursos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Poder Judicial, la Auditoría Superior del Estado, programas sociales y basificación de trabajadores del sector salud.

Es por ello que el Gobierno del Estado vetó el presupuesto entregado por el Congreso Local. En un texto de 47 páginas el Ejecutivo argumenta que estas reasignaciones violan la Constitución y diversas leyes secundarias, además exhibe errores de recorte a dependencias.

En ese escenario, Jesús Estrada Ferreiro pidió a los legisladores, sobre todo a los de su bancada, a rectificar en el tema del presupuesto, y a trabajar en unidad con el Gobierno Estatal, ya que así lo mandata Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

"Yo lo único que les pediría a los diputados locales y a varios que están ahí, es que reconsideren su actitud y que acaten los lineamientos que se citan de parte del Gobierno Federal, propiamente del señor López Obrador, que nos ha pedido, nos ha dicho en muchas ocasiones que nos coordinemos, o que se coordinen los diputados con las autoridades municipales, con los gobernadores, con los estados sin importar partido, porque necesitamos gobernar de forma coordinada con ánimos de beneficiar a la población", subrayó.

El morenista acusó que muchos de los legisladores creen que siguen en campaña, por lo que pidió dejar los protagonismos y velar por los intereses de Sinaloa.

"No de enfrentamientos, no de protagonismos, se necesita que sumemos esfuerzos, ya acabó la campaña, yo lo he dicho muchas veces, pero parece que hay algunos que todavía andan en campaña... es tiempo de trabajar, de dar resultados ya", mencionó.

Estrada Ferreiro señaló que AMLO vendrá a Culiacán entre el 25 y 26 de enero, el Alcalde expuso que ya tiene una reunión agendada con el Presidente, además aseveró que el mandatario nacional apoyará una reconciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo, todo con tal de beneficiar a Sinaloa.

"Él sabe perfectamente lo que está pasando (Refiriéndose a López Obrador y el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo), y él va a tomar las medidas que sean necesarias, creo que de hecho ya las ha de haber tomado, porque va a ver una reconciliación seguramente de lo que el Congreso determinó, creo que tienen que platicar, analizar la situación y encausar las cosas como deben de ser", compartió.