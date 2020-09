MÚSICA

Pide Mariana Bo tu voto para seguir en los 100 mejores Djs del mundo

La productora y Dj sinaloense invita a sus fans a apoyarla a seguir subiendo peldaños en el Top 100 de los mejores votando por ella en marianobotop100.com

Leopoldo Medina

A solo tres semanas que se cierren las votaciones en el Dj Mag Top 100, la artista sinaloense y Dj Mariana Bo, invita a sus seguidores a que voten por ella, para seguir permaneciendo dentro de este Top, escalando posiciones, y así enorgullecer a México y Sinaloa, ya que es la única latina en la competencia.

Vía telefónica, la Dj sinaloense expresó que ya se encuentran en la recta final de las votaciones, cerrándose el 23 de septiembre, por lo que se encuentra dándolo todo realizando dinámicas con mis seguidores, invitándolos a votar por ella,

“Estoy feliz, hasta el momento no sé como voy en las votaciones, pero espero quedar otra vez en el Top 100 de los mejores y más importantes Djs del mundo dentro del Dj Mag, estoy muy nerviosa, y solo quiero pedirle a la gente que sigan votando en www.marianabotop100.com”, indicó la sinaloense.

Explicó que al ingresar al portal, les aparecerán cinco casillas, en las cuales tienen que colocar el nombre de ella, y listo, su voto quedará registrado en apoyo a la sinaloense.

Mariana agregó que la respuesta de sus fans ha sido favorable, porque saben que cada año los Djs necesitan de ellos, de su apoyo, y este es el momento de hacerlo.

“Trato de no pedirles mucho a mis fans durante todo el año, porque sé que los voy a necesitar cuando llegue el tiempo de las votaciones en el Dj Mag, ellos lo saben, y he visto cómo la gente lo comparte con los amigos, y esto antes no se veía, porque recuerdo que el primer año yo competía sola, no se veía a más Djs mexicanos, y en este cuarto año de competencia, espero nuevamente quedar dentro”, señaló Bo.

Dentro del Top 100, Mariana Bo ocupa en estos momentos la posición 49, por lo que espera subir de esta posición con el apoyo de todos sus fans sinaloenses.

“Soy la única mujer latinoamericana dentro de la lista, y es una gran responsabilidad el llevar en mis hombros el nombre muy alto de México y de Sinaloa, con la bandera bien puesta para llevarla a los demás países cuando termine esta pandemia y continuar el próximo año con mis tours” resaltó.

Recordó a sus fans que cada voto cuenta, y que solamente serán ellos quienes decidirán si continúa o no dentro de este Top 100, buscando estar entre los primeros 10.

Con nuevas producciones

La Dj sinaloense compartió que pese a la contingencia, ella ha seguido produciendo música, realizando además para sus fans varios streamings respecto a los shows.

“La campaña por las votaciones me ha tomado mucho tiempo, por lo que no he estado al 100 por ciento dentro del estudio porque estoy de lleno metida en la campaña, aún así, he lanzado un nuevo tema llamado Queen of the desert, en conjunto con 22Bullets, el cual lleva ya más de 100 mil reproducciones en YouTube.

La pieza, detalló, es energética, dinámica, y las letras son de una cantante llamada Charlotte. Pero este no es el único tema, ya que tiene preparado lanzar tres más, durante septiembre, octubre y noviembre.

VOTA POR ELLA

Mariana necesita de tu apoyo

Para votar por ella, ingresa a su página marianabotop100.com, escribe su nombre en las cinco casillas que ahí aparecen, y listo, tu voto estará registrado en favor de la Dj Sinaloense.