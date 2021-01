Pide Pedro Lobo que encuentren a Neto, joven desaparecido por policías estatales hace 50 días

El legislador de Morena exhorta que las autoridades competentes den información a la familia sobre Javier Ernesto, pues aún no tienen acercamiento de nadie

América Armenta

27/01/2021 | 10:25 AM

Un Exhorto de Obvia y Urgente Resolución presentó el Diputado Pedro Villegas Lobo, para que las autoridades se aboquen a encontrar al joven Javier Ernesto, de 16 años, quien fue desaparecido el 8 de diciembre, presuntamente por elementos de la Policía Estatal de Culiacán, quienes se trasladaban en una patrulla.

“Según los hechos, el joven Javier Ernesto, alias Neto, se encontraba haciendo fila para comprar tortillas, a donde acudieron supuestos agentes de la Policía Estatal a bordo de la patrulla 0138, mismos que se los llevaron y que hasta hoy no se sabe más información ni del joven, ni de la patrulla”, relató el Diputado.

De acuerdo con el legislador, la madre de Neto se ha visto en la necesidad de hacer marchas para exigir que las autoridades busquen y encuentren a su hijo, pues no ha encontrado apertura por parte de la Fiscalía estatal, incluso ha demandado apoyo al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien bajo el argumento de que hay patrullas clonadas, abundó, no ha puesto mayor empeño en la búsqueda.

El caso de Javier Ernesto, dijo Villegas Lobo, no es un caso aislado, siendo decenas de mujeres, niños y niñas quienes salen en las fichas de alertas Ámber y Alba, por lo que demanda se dé justicia a quienes no han aparecido, sobre todo a quienes los gobiernos estatales o municipales no han dado respuesta de los paraderos.