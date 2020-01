Pide PRI desde el Congreso que no haya despidos por implementaciÃ³n del Insabi en Sinaloa

Pide PRI desde el Congreso que no haya despidos por implementación del Insabi en Sinaloa

Luego de que Quirino Ordaz Coppel reconociera que probablemente recortarán la plantilla laboral que había en el Seguro Popular para la implementación del Insabi, Sergio Jacobo Gutiérrez se dijo preocupado de que haya personas que se quedarán sin trabajo

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Por la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar en Sinaloa, espera Sergio Jacobo Gutiérrez que no haya despidos, tal y como lo avisó Quirino Ordaz Coppel.

El pasado 16 de enero el mandatario estatal reconoció que el Estado erogaría aproximadamente 20 millones de pesos para dar de baja a empleados que laboraban en el Seguro Popular, debido a que no están contemplados para la implementación del Insabi en la Entidad.

Ante ese panorama, el líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado llamó al Gobierno Estatal y Federal a no realizar despidos masivos, mismos que afectarían a los trabajadores así como a las personas que antes se atendían en el Seguro Popular.

“Hay que decirlo, si bien hay un gesto de voluntad de colaboración (entre el Estado y la Federación), nosotros como legisladores sí estamos preocupados por el tema de la instrumentación por el nuevo modelo de salud, el Insabi simple y sencillamente no está operando adecuadamente, porque no nace en las mejores condiciones en virtud de que no tiene reglas de operación, ni tiene el financiamiento garantizado”, explicó.

¿Nosotros qué es lo estaríamos pensando? Bueno, que se haga un esfuerzo por parte de los dos niveles de Gobierno para que en medida de lo posible pues no realizar despidos masivos a los trabajadores y se pueda garantizar hasta donde den los recursos la estabilidad laboral de estos trabajadores”, añadió.

El Legislador priista también se pronunció sobre el desabasto de medicamentos que hay en los hospitales del Estado, como lo es en el Pediátrico de Culiacán; afirmó que quien ha estado fallando en el abasto es la Federación, no el Estado.

“El Gobierno del Estado se ha incorporado al esquema de compras consolidadas de medicamentos, que realiza la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, entonces, es allá donde ha habido el problema porque el medicamento no llega, a pesar de que el Gobierno del Estado ya puso el dinero para la adquisición de los mismos”, sostuvo.

“Y no es privativo de Sinaloa, algo está fallando en la política de adquisición de medicamentos, porque el Estado decidió, por economía, desarrollo, incorporarse en este esquema, y pues no están llegando a tiempo los medicamentos”, agregó.