Pide Venados ayuda federal y recupera servicios para el estadio Teodoro Mariscal

.

José Abraham Sanz

El club Venados de Mazatlán, a través de su promotora Espectáculos Costa del Pacifico, S.A. de C.V., obtuvo de un juez federal la suspensión provisional contra orden de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán de quitar los servicios de drenaje y agua potable.

Además interpuso una demanda de garantía para operar el inmueble, que hoy albergará el primer juego de la serie entre Venados y Águilas de Mexicali del beisbol profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Los movimientos legales aparecen hoy en la lista de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, uno de los tres que se ubican en el puerto, promovidos por Espectáculos Costa del Pacífico, S.A. de C.V., que según el Registro Público de la Propiedad su apoderado legal es José Antonio Toledo Ortiz, a su vez presidente del Consejo de Administración del club Venados.

El pasado 23 de noviembre, Jumapam cortó los servicios de descarga de aguas negras y agua potable al estadio Teodoro Mariscal, debido a que el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres señaló que existe un adeudo y que su equipo de trabajo encontró una toma de agua clandestina.

“Hoy mandamos cortar el agua al estadio Teodoro Mariscal y el drenaje, porque encontramos que las cuentas salían en cero, mandó el director de la Junta (de Agua Potable) a hacer un investigación y encontró una toma clandestina de agua, y otra sí autorizada, pero había sido cambiado el medidor por otro que no servía, de tal manera que solicitamos al responsable del estadio a pagar y no contestaron, hasta la tercera vez que no contestaron procedimos al corte”, dijo el Alcalde.

Desde el pasado 25 de noviembre, el propio Toledo Ortiz señaló que demandaría a la Jumapam por la decisión de cortarle los servicios por una deuda, que según ellos tienen recibos de pagos, y una multa por una supuesta toma clandestina, de la que según ellos también habían pagado por ella.

“No debemos nada, no hay adeudo alguno, ni tampoco hubo notificación; si no notifican, no podemos alegar nada, están afectando a toda la afición y al beisbol”, dijo el domingo Toledo Ortiz.

Según el expediente 822/2018, el juez federal concedió la suspensión provisional y solicitó informes previos de la situación en una audiencia de incidentes programada para las 12:05 horas del 5 de diciembre de 2018.

La demanda de garantías también se admitió y los responsables tendrán que rendir un informe justificado en una audiencia programada para las 09:40 horas del próximo 28 de diciembre de 2018.