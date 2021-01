Piden activistas que declaración 3 de 3 sea una obligación en Sinaloa

En medio de un proceso electoral que está en marcha, Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, así como de Norma Sánchez, presidenta del Colectivo Mujeres Anticorrupción en Sinaloa, manifestaron la importancia de que los candidatos den a conocer su patrimonio

Antonio Olazábal

Tanto Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, así como Norma Sánchez Castillo, presidenta del Colectivo Mujeres Anticorrupción en Sinaloa, señalaron que todos los candidatos que busquen un puesto de elección en Sinaloa deberían estar obligados a presentar su 3 de 3.

En una charla organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, los activistas indicaron que presentar su declaración patrimonial es algo relevante, y que da confianza al electorado a la hora de salir a emitir su voto.

Eduardo Bohórquez indicó que en Sinaloa los servidores públicos no están obligados a presentar su 3 de 3; sin embargo, esto debería serlo, por lo que es importante hacer las adecuaciones legales necesarias para que sí lo sea.

“Ahora es una obligación para los servidores públicos, pero no lo es en todos los estados del país... hay otros estados cercanos a ustedes que han modificado su código electoral para que ésta sea una obligación. En Jalisco lo tiene como una obligación, ya no para un candidato, sino para el partido político”, explicó.

“El partido político no puede postular candidatos que no han hecho su 3 de 3, y platicando con Norma Sánchez y con Edna -Fong, presidenta de Coparmex- hace unos días conversamos sobre la importancia de llenar ese vacío legal”, añadió.

El presidente de Transparencia Mexicana dijo también que en Sinaloa debe proponerse que de ahora en adelante todos los aspirantes a un puesto de elección tengan por obligación realizar su declaración patrimonial.

“Que Sinaloa tenga la meta de que no haya ni un solo funcionario electo que no haya hecho su 3 de 3, creo que es una meta ambiciosa, pero viable por el número de cargos en la contienda, estamos hablando de 238 cargos, pero es absolutamente posible... Creo que Sinaloa tiene las condiciones perfectas para hacer realidad que no haya un solo candidato electo que no haya hecho su 3 de 3”, manifestó.

Norma Sánchez Castillo sostuvo que el Congreso debe hacer su parte para que sea una obligación de los políticos hacer públicos sus bienes, ya que así se muestran transparentes a la ciudadanía.

“Esperamos que la 3 de 3 por delante se convierta en un mecanismo no solo para que en este proceso electoral los aspirantes tengan la posibilidad de dar su declaración 3 de 3 y con ello decirle a Sinaloa que están comprometidos con una política pública anticorrupción”, opinó.

“La 3 de 3 por delante lo que busca es que Sinaloa se pueda convertir, como bien lo dijo Eduardo, en un Estado de avanzada, en un Estado progresista y para ello necesitamos a un Congreso que esté totalmente comprometido con la política anticorrupción, y con ello no solamente se comprometan durante este proceso electoral los políticos, sino que también lleven a Sinaloa a un estado en el que legalmente estén obligados los candidatos en cualquier proceso electoral a definir su declaración”.