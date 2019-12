Piden justicia para Mariana, la joven de 17 aÃ±os que fue asesinada

Piden justicia para Mariana, la joven de 17 años que fue asesinada

Tenemos mucha fe de que esto no se va a quedar en un caso más: Familia de Mariana

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Lo que más espera la Familia de Mariana Moreno Velázquez es que el asesinato de la joven de 17 años de edad no quede en la impunidad, que no sea sólo un caso más, piden justicia a las autoridades.

Hoy se está llevando a cabo el funeral de Mariana, quien apareció sin vida ayer en la Sindicatura de Costa Rica luego de que desapareciera el pasado 11 de diciembre, Melissa Moreno Velázquez hermana mayor de Mariana, sostuvo que ella y su familia tiene fe de que se haga justicia por la muerte de quien fuera estudiante de la Preparatoria Emiliano Zapata.

"Eso lo espero (que no haya impunidad), eso sí lo espero, realmente tengo mucha fe en que no se va a quedar en un caso más, esperemos que nos ayuden a resolver y saber qué fue lo que pasó en realidad", exhortó.

"Somos los más interesados en que nos den alguna respuesta de qué fue lo que pasó o quiénes fueron los responsables, y vamos a estarle dando seguimiento, pidiéndoles el apoyo a la Fiscalía para que nos resuelva qué fue lo que pasó", llamó.

Melissa Moreno subrayó que hasta el momento las autoridades han estado atentas a las necesidades de la familia, pero lo que más les importa a ellos, es que encuentren a los responsables del asesinato de la joven de 17 años de edad.

"En todo el proceso que tuvimos, hasta el día de ayer en todo el papeleo que se tenía que hacer, sí, la verdad nos están apoyando 100 por ciento se puede decir, no hemos tenido ningún problema ni con la Fiscalía, todo se ha hecho correctamente, siempre han estado ahí presente cualquier duda, cualquier cosa", compartió.

La joven lamentó la violencia generalizada que están viviendo las mujeres en Sinaloa, es por eso que pidió a la gente que no se olviden de Mariana tan fácil, y tampoco a las cientos de mujeres que han sido asesinadas o han desaparecido en la entidad, que se siga exigiendo justicia.

"¿Cuántas han sido? Y yo creo que pasan los días y a la gente simplemente se le olvida, se le olvida y pues ya no le damos seguimiento, no sabemos si se resolvió o no, muchas veces queda en el aire, y ya no sabemos en que acabó, quiénes fueron los responsables, eso es lo que más me impacta, sigue avanzando esto, y no vemos resultados", lamentó.