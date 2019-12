Pierce Brosnan será el Rey en la nueva película de La Cenicienta

El actor irlandés es confirmado para participar en la cinta de Sony Pictures, que llegará a las salas de cine en 2021.

Noroeste / Redacción

12/12/2019 | 10:47 AM

El actor irlandés Pierce Brosnan fue confirmado dentro del reparto de la nueva adaptación cinematográfica de La Cenicienta, la cual contará con la participación de Camila Cabello en el rol principal, hecho que también representa su debut como actriz.

Según el portal Variety, Brosnan, quien ha participado en filmes como Mamma Mia! y la franquicia cinematográfica de James Bond, asumirá el personaje de El Rey en la nueva producción en imagen real (live action) que corre a cargo de Sony Pictures y cuyo estreno se prevé para inicios de 2021.

La historia será una comedia musical que reinvente la conocida imagen de Cenicienta, por lo que el personaje que recae en Camila Cabello, será el de una joven ambiciosa con sueños más grandes de los que el mundo y quienes la rodean, puedan permitir, citó milenio.com.

El presentador de televisión y comediante británico James Corden, es el encargado de realizar dicha adaptación, y trabajará de la mano con Leo Pearlman y Shannon McIntosh, quien participó en la producción ejecutiva de la cinta Once Upon a Time in Hollywood y Los ocho más odiados.

En octubre pasado se confirmó la participación del actor de la serie Pose, Billy Porter en el rol de Hada Madrina, toda vez que, de acuerdo con Variety, se espera que en próximas fechas se confirme a la actriz Idina Menzel en el personaje de Evelyn, la malvada madrastra de Cenicienta.

Esta no es la primera adaptación cinematográfica en imagen real que se realiza de Cenicienta, pues en 2015 se estrenó la versión del director Kenneth Branagh para Walt Disney; el elenco estaba encabezado por las actrices Lily James, Cate Blanchett y Helena Bonham Carter.