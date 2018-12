Pierde Mazatlán demanda por $140 millones; que ex alcaldes paguen, exige el Químico

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que recibieron un requerimiento legal, en el que se informa que el Ayuntamiento debe pagar por haber perdido en los tribunales una demanda de la empresa Nafta, por negarle construir una gasolinera

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Un permiso irregular inició todo el conflicto en 2013. El Alcalde, Químico Luis Guillermo Benítez Torres, ventiló que recibieron un requerimiento legal donde se informa que el Ayuntamiento debe pagar 140 millones de pesos por haber perdido en los tribunales una demanda de la empresa Nafta, por negarle construir la gasolinera ubicada en la Avenida Cruz Lizárraga, atrás de Banjército.

Aseguró que la demanda está perdida, prácticamente la administración pasada se dejó ganar.

Eso los obliga a pagar con recursos públicos, pues la sentencia es definitiva; sin embargo, declaró que ya inició un procedimiento para usar todos los recursos legales y revertir la sentencia.

“De ese tema lo vamos a defender con todo lo que es de los mazatlecos, lo que afectaría el presupuesto de los mazatlecos y que es originado por ex funcionarios públicos irresponsables, por eso dije no somos responsables de las acciones de los ex alcaldes y todos los funcionarios públicos involucrados en esto y hemos iniciado un trabajo jurídico para que ellos sean los que paguen ese dinero que por omisiones, fallas, o contubernio de ellos está viviendo hoy la ciudad”, acotó el Alcalde

El Químico agregó que fue una vecina quien se amparó, en ese proceso salió a relucir que el permiso no era factible, que en la zona no se puede construir una gasolinera y, a pesar de eso, se autorizó el permiso en la administración del panista Alejandro Higuera Osuna.

Y a pesar de que estaba perdida la demanda, el ex alcalde Joel Bouciéguez, declaró antes de dejar el cargo que la habían ganado, pero el Químico aseguró que es mentira.