Piloto Jorge Mendoza es uno de los invitados especiales del Torneo Anual de Golf El Cid

El internacional mexicano se dice entusiasmado por regresar a Mazatlán a competir en este torneo

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El piloto internacional mexicano Jorge Mendoza ha recibido una invitación especial para participar en la edición 46 del Torneo Anual de Golf El Cid en Mazatlán, Sinaloa, con participación de golfistas nacionales y extranjeros.

Es un evento de forma individual y no por equipos. Es un torneo muy al estilo profesional de la PGA, donde sólo se contabiliza lo que cada jugador “tire” en los 18 hoyos del día.

La competncia de tres días inicia este viernes con la primera ronda eliminatoria terminado el domingo 10 de noviembre con una comida de premiación.

Adrián Salum, director de dicho torneo, ha hecho el esfuerzo de traer a Jorge Mendoza como invitado especial. Sabe que tener la presencia de un piloto con el historial deportivo como el de Jorge es un atractivo, ya que Jorge se ha caracterizado por ser un amante del golf, promotor del mismo y sobre todo, un amante de Mazatlán.

Jorge probó un auto F1 en 1988 y fue patrocinador del piloto Sergio “Checo” Pérez cuando éste corría go karts en México en el 2000. Jorge es el único mexicano con licencias profesionales de la NHRA, IHRA, SCCA, IDBA, FIA, NASCAR,IMSA, entre otras.

“Estoy muy entusiasmado por regresar a Mazatlán a competir en este torneo tan especial. Quiero agradecer al señor Adrián Salum por la invitación y que vengo mejor preparado que en el torneo de mayo pasado. Mi lesión de la espalda de septiembre no me dejó practicar lo suficiente, pero me he estado tratando con mi propio sistema Spedd Health y estaré listo para competir”, comentó Mendoza.

PARA SABER

El torneo inicia oficialmente este viernes a las 6:00 horas.