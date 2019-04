Pistear con calma y manejar con precauciÃ³n, los exhortos del Gobernador a paseantes

Pistear con calma y manejar con precaución, los exhortos del Gobernador a paseantes

Hasta el momento no se tienen reportes de accidentes o hechos de inseguridad que empañen los días santos, dice Quirino Ordaz Coppel

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Al realizar un recorrido por las playas guasavenses de Las Glorias y Bellavista, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel lanzó a los paseantes el exhorto de “pistear” con calma y manejar con precaución en esta Semana Santa.

El jefe del Ejecutivo estatal expuso que hasta este momento no tienen reportes de accidentes o hechos de inseguridad que empañen el inicio de los días santos.

“Que se cuiden, que pisteen con calma, con tranquilidad y que manejen con precaución, si tomaron algo, que maneje el que no tomó o la que no tomó, que el abrazo, el apapacho, el cachondeo, que lo dejen pa' después, no manejando”, llamó.

Para cuando Ordaz Coppel llegó a Las Glorias, al filo del medio día, el área de playa que va desde La Ensenadita hasta Boca del Río ya es estaba poblada de vacacionistas, muchos de ellos con sus casas de campaña para acampar durante varios días.

“Veo mucha buena convivencia, alegría de la gente y sobre todo la gente está gozando con sus seres queridos, con su familia, en paz, tranquilos. A partir de hoy es cuando la gente se está dejando venir a las playas y centros vacacionales, pero el operativo de seguridad ha estado muy activo y coordinado, y depende mucho de la gente, de como se han hecho las campañas adecuadas, suficientes”, expresó el Gobernador.

Ordaz Coppel hizo un recorrido en un vehículo tipo razer por la playa, acompañado de su esposa Rosy Fuentes de Ordaz, la Alcaldesa Aurelia Leal López y el Secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, para trasladarse a La Ensenadita, donde en un acto breve e informal fue inaugurado un parador turístico con letras de Las Glorias.

Después de eso, el Mandatario estatal continuó su recorrido por Bellavista. Para mañana viernes dijo que recorrería El Maviri, en Ahome, y El Tambor, Navolato.