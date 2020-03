Planean que las ligas europeas se reinicien a mediados de mayo

Noroeste / Redacción

18/03/2020 | 12:13 AM

MADRID._ El presidente de la liga española de futbol, Javier Tebas, cree que las ligas europeas deberían reanudarse a mediados de mayo y que la temporada podrá completarse ahora que la Eurocopa fue pospuesta debido al coronavirus.

“A mediados de mayo podríamos retomar todas las competiciones europeas. Todas. Dependerá de cómo evolucione la pandemia. Igual puede ser antes, pero esa es la fecha que manejamos como tope para poder empezar”, dijo el dirigente en una entrevista con el diario Marca publicada el miércoles.

Con respecto a si los partidos se jugarán a puerta cerrada, agregó: “Eso dependerá de las autoridades sanitarias de cada país. Preparamos los calendarios de más de 30 competiciones ligueras. Tiene que ser todo en conjunto”.

Tebas dijo además que el aplazamiento de la Eurocopa al 2021, que fue anunciado por la UEFA el martes, es clave para que la temporada a nivel de clubes pueda terminar.

“No queremos cambiar ninguna temporada. No nos hemos planteado eso. En esta situación, los escenarios que manejamos son a corto plazo. Si no podemos resolver el corto, por desgracia, vamos a tener más tiempo para afrontar el largo. No nos lo planteamos ni mentalmente”, añadió.

(Con información de Yahoo)