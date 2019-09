Planilla Azul busca presidencia del Club Deportivo Muralla

Es encabezada por Armando Martínez Espinoza

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Rescatar del abandono la casa club, recuperar espacios deportivos y resurgir la importancia del legendario club del noroeste del País, son algunos de los objetivos de la planilla azul rumbo a las elecciones este fin de semana de la presidencia de Club Deportivo Muralla.

Este domingo 29 de septiembre, desde las 8:00 horas en la palapa del club, se desarrollarán las elecciones para la presidencia.

La planilla azul, encabezada por Armando Martínez Espinoza, presentó su plan de trabajo y su extensa y completa mesa directiva para contender al periodo 2019-2020.

Bajo el lema "Un nuevo rumbo, por la unidad murallense, en el primer centenario", Martínez Espinoza, junto con su mesa directiva, enumeraron una serie de objetivos que planean llevar a cabo de salir victoriosos en la elección del fin de semana, en la que se deberán hacerse presente en las urnas un total de 530 socios, entre activos y honorarios.

"Vemos un total descuido del club en todos los aspectos, queremos rescatar los valores de este legendario club, valores que se han dejado de lado a lo largo de los últimos años, con varias administraciones que han pasado, llegando hasta aprobar la venta de algo tan especial para nosotros, como también para la sociedad local, en el caso de la casa club", aseguró Martínez Espinoza.

Señaló que hay un compromiso de reactivar los espacios deportivos, las actividades que se llevaban a cabo y de recuperar el comité de damas.

El aspirante a la presidencia es socio de Muralla desde 1987 y ya en una ocasión le tocó buscar la presidencia, pero perdió en la elección en esa ocasión frente a Daniel Ríos Olmeda.

Varios de los ahí presentes externaron su inconformidad a lo que se vive en el club, a los malos manejos que existen, pero el que se pronunció fuertemente fue el secretario de la planilla, Víctor Rodríguez Macías.

"No es posible que pasen y pasen presidencias por el club y no suceda nada, que lleguen y salgan como si nada, es una tristeza en lo que han convertido a Club Muralla, un club que va a cumplir su centenario de fundación y que personas sin ningún tipo de conocimiento de la historia, tengan en el abandono total al club, no lo vamos a permitir", recalcó Rodríguez Macías.