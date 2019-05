DROGADICCIÓN

Plantea Alcalde de Culiacán hacer clínicas donde adictos puedan aplicarse dosis de droga

Este modelo se aplica en países como Canadá y Alemania con la intención de disminuir la incidencia delictiva que generan las adicciones

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro planteó hacer clínicas en Culiacán donde los adictos a las drogas intravenosas puedan aplicarse las sustancias de manera segura y evitar que delincan para seguir con su consumo.

En la conferencia "La Decisión es Mía", realizada por el Museo Interactivo contra las Adicciones, el Presidente Municipal de Culiacán explicó que con este tipo de clínicas se buscaría disminuir la cantidad de delitos cometidos por personas con adicciones, así como reducir los contagios de enfermedades al inyectarse con jeringas que están infectadas con algún virus o bacteria.

"También comentaba que es importante, que va más allá de la prevención, es también curar, para eso y claro es preventiva la propuesta que yo les hacía. Generar algunas clínicas o centros, donde puedan ir los adictos a aplicarse las dosis de droga con jeringas esterilizadas, con personal capacitado para ello", señaló.

"Con esto vamos a prevenir contagios de enfermedades con otras personas, no es una forma de fomentar el vicio, no, al contrario, porque la idea es que esos lugares tengan personal especializado para que al aplicar la dosis cada día les apliquen menos cantidad hasta que logremos curarlos o sacarlos de la adicción", agregó.

Este tipo de clínicas funcionan en países como Canadá y Alemania, mismos que han visto una disminución en delitos, así como en personas con adicciones a drogas intravenosas.

Estrada Ferreiro explicó que se buscaría darle seguimiento a la gente con adicciones, y poco a poco, encausarlas a superar su dependencia a sustancias nocivas para la salud.

"Darles recomendaciones, alimentación, practicar un deporte, si no están trabajando una ocupación, osea, es todo un plan integral. Yo espero que ustedes no vayan a decir, como siempre han dicho, que quieren voltear las cosas, que estoy promoviendo el vicio, que estoy promoviendo la adicción, no, es trabajar, porque el hacer este tipo de actividades no significa incentivar al adicto para que lo siga haciendo", detalló.

"Necesitamos estar prevenidos por si él no encuentra su dosis la tengamos ahí para ponérsela. Es evitar que por la necesidad de ese vicio, esa adicción, vaya y golpee a alguien para robarle, fraudar, para seguir manteniendo su adicción, yo creo que es una manera de prevenir también, no solamente su enfermedad, sino el delito", subrayó.

Por su parte José Manuel Castrejón, licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de México, apoyó la idea del Alcalde, ya que busca brindar de oportunidades y seguridad a personas que tienen dependencia a sustancias nocivas.

"Lo importante de estos modelos es que no son el objetivo, sino es el medio para que la persona reciba tratamiento y se incorpore a programas de reinserción social, es una especie llamémosle así, espacio intermedio, donde se le da la oportunidad de recibir apoyo, asistencia, opciones laborales y por supuesto como un medio", manifestó.