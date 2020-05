Plantea PAN crear frente contra tarifas de CFE en Sinaloa; no descarta llamar a manifestarse

El frente buscará asesorar de manera jurídica a los sinaloenses que encaren estos problemas con sus recibos de energía eléctrica. Incluso, el mismo frente se ocupará de interponer amparos contra la CFE

José Abraham Sanz

27/05/2020 | 12:58 AM

El dirigente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, lanzó una convocatoria para crear un frente contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad.

Este llamado va dirigido a actores políticos, funcionarios y ciudadanos, con el fin de hacer un esfuerzo por ser escuchados. En caso de que la situación continúe, Estrada Vega señaló que haría un llamado para encabezar una manifestación contra la empresa estatal.

“Hemos tomado la decisión de integrar un frente, el frente sinaloense contra las altas tarifas, en el cual de alguna forma queremos aprovechar estos medios, para invitar, a todos los actores tanto políticos, sociales, empresariales, académicos, a los mismos gobiernos municipales, estatal, a que se sumen, porque el tema no tiene que ser político, el tema tiene que ser ciudadano, el tema tiene que ser social”, señaló Estrada Vega en una video conferencia, la mañana de este miércoles.

“Hoy en esta mañana, hago esta invitación a todas, a todos, para que nos sumemos por Sinaloa, la Comisión Federal ha sido muy injusta con este estado, estado donde tenemos temperaturas muy extremas, en tiempo de frío pues ocupamos prender algún calentador, en tiempo de calor ocupamos prender aparatos para que nos refresquen un poco la casa, el ambiente, desde muy temprano, no desde el primero de mayo, pues mucho antes”.

Juan Carlos Estrada Vega, dirigent del PAN en Sinaloa.

Mencionó que las denuncias de recibos con cobros exorbitantes son muy comunes, por ello es el llamado a “cerrar filas” en torno a unir esfuerzos.

“Queremos realmente generar un impacto, tenemos que hacerlo unidos, los esfuerzos no deben ser aislados, debemos unirnos en este frente sinaloense contra las altas tarifas”.

Por unos minutos, el dirigente estatal compartió casos en los que pese a los altos cobros, en un principio la Comisión no permitía hacer convenios de pago. Que los cobros pasaron de los 200 pesos a los 4 mil pesos.

“Hoy vi un comunicado de CFE donde dicen que habrá algunas excepciones, qué bueno que haya, pero tenemos que ir más allá, el tema no puede ser que año tras año venga lo mismo, pero hoy fue extraordinario, hoy fue fuera de todo pensamiento, en el sentido de que se fue a las nubes, cobros de gente que le llegaban 200 pesos, hasta 4 mil pesos, no podemos entenderlo, porque hay gente que no va a poder pagar”, explicó.

El frente buscará asesorar de manera jurídica a los sinaloenses que encaren estos problemas con sus recibos de energía eléctrica. Incluso, el mismo frente se ocupará de interponer amparos contra la CFE.

Para arrancar, Estrada Vega señaló que en cada municipio se dispondrá de un correo electrónico en donde podrán hacer sus denuncias y el contacto, además de un número de celular para comunicarse vía aplicación de mensajería instantánea.

La idea es comenzar a establecer oficinas de atención en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, donde hay oficinas de superintendencia de la CFE, además de Guasave y Guamúchil; sin embargo de manera física aún no podrán atender, debido a la contingencia pandémica por el virus Covid-19 y las medidas de seguridad sanitaria que dicta la Secretaria de Salud.