Plantean penalizar incumplimiento en pagos de obras pÃºblicas

Plantean penalizar incumplimiento en pagos de obras públicas

Este martes se sentarán diputados y organismos de la sociedad civil para analizar el pre dictamen de la Ley de Obras Públicas de Sinaloa

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El pre dictamen de la Ley de Obras Públicas de Sinaloa que se presentará a organismos de la sociedad civil y a los diputados que integran las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Comunicación y Obras Públicas plantea, entre otras cosas, que se penalice a los gobiernos por el incumplimiento en los pagos a los contratistas, comentó Flora Miranda Leal.

La presidenta de la comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado dijo que este martes se desarrollará una mesa de trabajo en la que se analizará el contenido del pre dictamen de dicha norma, en donde participarán diputados y representantes de los colegios iniciadores de las iniciativas que se presentaron sobre este tema.

“Siempre al constructor se le han pedido fianzas para su participación al momento de licitar las obras, pero el gobierno no ha sido garante de hasta dónde puede exigir el constructor y en este caso estamos hablando de que deberá tener sanción también el gobierno si en un momento dado no les paga en tiempo y forma o que no queden con ese adeudo con lo que el constructor ahorita está endeudado con sus proveedores”, indicó.

“En esta reforma nosotros lo que estamos haciendo es qué le estamos diciendo (al gobierno) que si no paga en tiempo y forma va a haber una sanción y hasta (pagará) intereses, ahí es donde hay resistencias para que esta ley avancemos con ella”

La legisladora reconoció que ha habido inquietud en los temas de los testigos sociales y en el de los intereses, por eso es que tienen programada este martes la mesa de trabajo, porque es importante que los diputados conozcan esos conceptos, ya que en base a eso va a ser la aprobación o no del dictamen.

“Esta reforma tiene muchas bondades, hay resistencias de unos por unos puntos dentro del artículo 92, qué viene siendo acostar la obra por administración directa, qué es donde está involucrado Preecasin, también viene los testigos sociales con mayor facultad al momento de su participación y lo que tanto se ha empujado desde el Congreso es regresar las facultades a las juntas de agua, ya que en estos momentos, con la ley vigente, la tiene CEAPAS”, manifestó.

Detalló que en el artículo 92 están limitando o acotando las facultades que tiene Preecasin actualmente, ya que se le retira la facultad de participar en la construcción de obra nueva o rehabilitación y solo podrá trabajar en el mantenimiento y conservación, que es para lo que originalmente fue creado.

Miranda Leal aseguró que la ley, como viene planteada, va en el sentido de transparentar la asignación y ejecución de la obra pública.