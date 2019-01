Pobladores liberan a 3 soldados que retuvieron en respuesta por operativo contra huachicoleros

Se trata del primer enfrentamiento, al menos conocido, desde que el Gobierno de la República decidió poner en marcha un ambicioso plan nacional para detener el robo de combustibles a Pemex

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– Pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula, Hidalgo, liberaron a al menos tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes retuvieron después de registrarse un enfrentamiento entre los efectivos militares y presuntos huachicoleros, el cual habría dejado como saldo un civil muerto y un herido.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, los soldados fueron entregados a la Policía Militar con la exigencia de que fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en la muerte del civil.

Se trata del primer enfrentamiento, al menos conocido, desde que el Gobierno de la República decidió poner en marcha un ambicioso plan nacional para detener el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Jornada y otros periodistas independientes que están en la zona reportaron que al menos tres elementos del Ejército mexicano se encontraban retenidos por pobladores. Previo al presunto secuestro de los efectivos, según fuentes extraoficiales citadas por el diario nacional, los militares, que se localizaban en la zona por el operativo de combate al robo del combustible, se habrían enfrentado con los huachicoleros.

El enfrentamiento al parecer provocó que decenas de pobladores salieran a las calles, algunos incluso armados, para enfrentarse a los militares. Fueron ellos quienes lograron detener a tres efectivos, a quienes amenazan con quemar vivos.

El 27 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que fuerzas conjuntas del Gobierno federal mexicano intervinieron el sistema de monitoreo de Pemex para detener el robo de combustible. Con ello inició el operativo contra el robo de combustible que ha generado desabasto de gasolina en diversas entidades del país.

El mandatario dijo hoy, desde Valle de Chalco, que hay molestias por las colas para comprar gasolina, pero, agregó, “si me siguen apoyando, si me tienen confianza, nos vamos a sentir muy orgullosos de haber acabado con el huachicol. Entre todos”.

Reveló que durante el día se echan a andar los ductos, y por la noche los rompen. “Me está respaldando el Ejército, la Marina, la Policía Federal”, señaló, a detenerlos. “Todavía ayer no pudieron con el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Fueron a un municipio del Estado de México a pinchar el ducto, y a decirle a la gente: ‘agarren gasolina’. Llamo a la gente que no les hagan el juego a estos corruptos. Es preferible dejarle pobreza a los hijos, pero no deshora”, indicó.

Recordó que antes se robaban 65 mi millones de pesos al año por el huachicol. Dinero que “ahora se va a utilizar para el beneficio del pueblo”, aseveró. “Por eso llamo a todo el pueblo a que sigamos adelante. Primero agradecerles porque me están apoyando, me están respaldando. Hay molestias porque es natural. Se están haciendo colas en las gasolinerías y la gente está preocupada y hay molestias y no deja de perderse tiempo. Pero si me siguen apoyando si me tiene confianza de que esto se va a resolver, vamos a sentirnos todos muy satisfechos de haber acabado con el huachicol”.