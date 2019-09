Policía detiene a joven por bailar antes del Grito en Culiacán; le dan 25 horas por alterar el orden público

El arresto de Édgar quedó evidenciado en video de una joven que transmitía en vivo y que se viralizó a través de la redes sociales, por la actitud autoritaria de los agentes del orden público

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Un joven que bailaba "breakdance" en una de las calles aledañas al Palacio de Gobierno, previo a la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre, acusó que la Policía Municipal lo detuvo por alterar el orden y lo obligaron a cumplir 25 horas de arresto.

Édgar, de 26 años, fue el único detenido de un grupo de menos de 10 jóvenes, sólo por estar junto a la bocina mientras el resto ejecutaba su parte del performance que habían ensayado para esa noche.

La acusación de Édgar está respaldada por el video de una joven que transmitía en vivo y se viralizó a través de la redes sociales por la actitud autoritaria de los agentes del orden público.

El video muestra cómo el grupo de bailarines realizaba su rutina cuando un grupo de uniformados se acercó, pidieron que bajaran el volumen y luego sin más palabras, detuvieron a Édgar, lo esposaron y se lo llevaron.

El joven narró cómo fue llevado a las instalaciones de la Policía Estatal y luego a la barandilla de la Policía Municipal. Le hicieron exámenes médicos y le informaron que había sido detenido por alterar el orden.

“A eso íbamos nomás, a tirar show, ya llevamos como tres shows y nos arrimamos ahí. Estábamos ahí, todos estábamos bailando, niños, de hecho llevamos a nuestro grupo y de un de repente se acercó un oficial, y se acercó y me esposó simplemente, sin decirme por qué, ya después me dijo que por estar, según, alterando el orden”, narró Édgar.

“Le dije yo que todo bien, no quise ponerme al tú por tú con el oficial, me puso las esposas y me llevó; no pues dice 'te vamos a dar dos horas', dos horas que se hicieron 25 horas ya estando allá”.

El juez fue quien le informó que estaba acusado de alterar el orden público.

“Hey, ¿por qué me están metiendo?, le dije al señor juez. Y 'no', dice, que 'por alterar el orden', pero, ¿cuál orden, si no estoy haciendo nada? -'Te vamos a dar 24 horas', me dijo. 'Son muchas', le digo, '¿por qué?', 'pues así es”, agregó.

Édgar añadió que ésta no es la primera vez que lo detienen por bailar en las calles.

Él, junto con otros jóvenes, se reúnen para bailar en las calles y apoyarse de las monedas o billetes que los conductores o transeúntes les comparten. Eso lo usan para comprar equipo y viajar a otras partes para seguir con su actividad.