Policías de Escuinapa denuncian que los obligan a pagar boletos para apoyo de DIF y Cruz Roja

Esto no pasaba en gobiernos del PRI y el PAN, aseguran los inconformes

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Personal de Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal denunció que los obligan a pagar boletos de apoyos para el DIF y la Cruz Roja.

De estas presiones, acusaron al subdirector administrativo de la corporación.

"Son dos boletos los que nos dieron de manera obligatoria, de 100 pesos cada uno, el responsable directo es el Subdirector 'Chema'(José María Corona Prado) por quedar bien, aunque nosotros paguemos, no es justo", explicó uno de los elementos.

Los 200 pesos, se les dijo, serían descontados de nómina, lo cual es además un abuso, pues es el sustento de sus familias y es contradictorio que se les quite para apoyar a instituciones como el DIF, que es de defensa de las familias y tiene un presupuesto del municipio.

"Nos quitan del dinero de nuestra familia para el DIF, que debería estar pendiente de que las familias no padezcan, ya nos agarraron de tontos, en diciembre nos hicieron traer un juguete, ahora estos boletos y después que boletos para un baile".

Algunos compañeros denunciaron el hecho a otros medios de comunicación, por lo que fueron amenazados por el subdirector administrativo.

Según pos denunciantes, les advirtió que aplicaría el reglamento por denunciar este tipo de hechos.

"Si el Presidente Emmett Soto Grave está de acuerdo, nosotros no, no tenemos un salario de mucha solvencia como el que él tiene, que done su sueldo a DIF y Cruz Roja, si no le hace falta a su familia".

Señalaron que jamás en años anteriores, en administraciones del PAN y PRI, habían obligado a que pagaran boletos o que dieran de su salario de manera obligatoria, ahora que son la diferencia en su caso no fue para mejorar, manifestaron.

El subdirector administrativo, José María Corona Prado, reconoció que sí se entregaron dos boletos por personal que labora en la dependencia para un desayuno de apoyo para el DIF y la Cruz, pero no que se les descontará de nómina.

"Sí se entregaron boletos, dos, pero ellos los pueden regresar, no es obligatorio, en ningún momento se les dijo eso", se defendió.