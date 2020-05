Día del Estudiante

Pone el alto a Sinaloa en evento científico

Danna Paulett Ramírez López, alumna de secundaria del Instituto Jean Piaget, participa con su proyecto en Coruña, España

Leopoldo Medina

Culiacán._ Por su destacado proyecto de ciencias, la sinaloense Danna Paola Ramírez López, obtuvo la séptima posición, dentro de la Feria Internacional de Ciencias OpenScience Cambre, España 2019.

La estudiante de tercero de secundaria del Instituto Jean Piaget, realizó una destacada presentación ante representantes de España, Portugal, Italia y México; compitiendo con 140 prototipos previamente seleccionados.

En la Expo Ciencias Monterrey 2019.

Ramírez López compartió que su viaje a España fue gracias a que ganó su pase internacional dentro de la Expociencias Nacional 2019, Monterrey, Nuevo León, en noviembre de 2019; donde se presentaron los mejores 500 prototipos científicos de todo el País.

“Mi proyecto con el que participé se llama Astrophoto, el cual es un telescopio refractor que se adapta para poder tomar fotos a los astros y la Luna, además de un adaptador solar para ver las manchas solares, proyecto con el que obtuve el séptimo lugar”.

Compartió además que en este proyecto trabajó durante más de un año, con el propósito de lograr que a más gente le interesara las Astrofísica y la Astronomía, además de que trascendiera a escuelas de bajos recursos, para que vieran que está hecho de materiales accesibles y reciclables, evitando así fuera algo contaminante.

Durante su participación en Cambre, España.

El material del que está hecho su proyecto, dijo, es principalmente de PVC, madera y lentes de lupa, material que fue trabajando hasta lograr los resultados bien planeados por ella con anticipación.

“Estoy contenta con el resultado obtenido, orgullosa y me alegra haber obtenido un lugar tan alto, entre los más de 80 participantes que estuvieron en este evento con sus proyectos”, comparte.

La estudiante platicó que le gustaría mucho seguir estudiando ciencias como Astrofísica y Química, dos de sus materias favoritas en la secundaria.

Entre los nuevos trabajos científicos que está preparando Danna, se encuentra el llamado Geo Surfer, que tiene la finalidad de apoyar a las zonas de riesgo por inundaciones, desde el nivel educativo para estudiantes, maestros y ciudadana general, en apoyo a las asociaciones de protección civil.

Al lado de su asesora Rosa María Trejo, exponiendo su proyecto Astro Photo en Cambre, España.

MÁS LOGROS

Organizadora del Primer Concurso de Fotografía Científica Picture Fest 2020, para alumnos de secundaria del Instituto Jean Piaget del Río y colaboradora de Picture Fest 2020 para los niveles de primaria y preescolar.

Medalla de Bronce en Proyecto Multimedia 2020, en Mazatlán, en febrero de 2020.

Participó como Delegada ONU en el Parlamento Juvenil O´MUN, Turquía, en diciembre 2018, con más de 50 delegaciones, entre las cuales se destacan: Países Bajos, Honduras, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Emiratos Árabes, Brasil, Irak, Irán y México, entre otros.

Participación en competencia Matemática en Center for Education in Mathematics and Computing, University of Waterloo, en junio de 2018.