Ponen en marcha escuela de futbol en el Fraccionamiento del Bosque

La escuelita recibirá a niños de 4 a 16 años de edad de forma gratuita

Noroeste / Redacción

11/09/2019 | 12:27 AM

MAZATLÁN._ Esta vez le tocó al Fraccionamiento del Bosque.

Dirigido a todos los amantes del futbol y sin costo alguno, se inauguró este martes la Escuela de Futbol Titanes del Bosque Imdem, la cual será parte del semillero de futbolistas que puedan representar al puerto en competencias oficiales.

El Instituto Municipal del Deporte, junto al promotor y entrenador de la Cancha del Bosque, Miguel Ángel Zepeda, recibirán a niños de 4 a 16 años de manera gratuita, para que se integren a los entrenamientos programados martes y jueves, de 17:00 a 18:30 horas.

"Me encanta ir a los espacios, recorrer las escuelas que hemos inaugurado. Hoy es una tarde especial, me da mucho gusto contribuir y apoyarlos con este material deportivo, pero más allá de la entrega me da alegría que el amigo Zepeda haya aceptado ser parte de las escuelitas Imdem", expresó Humberto Álvarez Osuna, director del Imdem.

Durante la apertura realizada en el Fraccionamiento del Bosque, los jugadores estuvieron acompañados por sus familiares, logrando con ello un paso fundamental a la reconstrucción del tejido social.

El director de la dependencia deportiva y el promotor del espacio dieron a conocer los detalles sobre la apertura de la escuela en la que uno de sus principales es tener un proceso de formación en el que los niños se forjen como buenas personas dentro y fuera del terreno de juego, al alejarse de distractores y de la delincuencia.