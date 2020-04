Por contingencia sanitaria, opera SNTE 53 con dirigencia vencida

El 18 y 19 de marzo venció el periodo estatutario de la dirigencia encabezada por José Fernando Sandoval Angulo, pero por la contingencia sanitaria se suspendieron las actividades electorales y protocolarias del sindicato

Belem Angulo

Debido al brote de Covid-19 en el País, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 53 opera con la dirigencia vencida, informó José Fernando Sandoval Angulo, secretario general aun en funciones.

"Yo creo que todos los grandes temas nacionales, incluso mundiales, ante esta pandemia del Covid-19 ahorita están fuera de la agenda del día", comentó el secretario al cuestionarle sobre las próximas elecciones para la dirigencia de la sección 53.

Fue el 18 y 19 de marzo cuando venció el periodo estatutario para de la dirigencia de Sandoval Angulo, sin embargo ante la contingencia sanitaria por la llegada del coronavirus al País se suspendieron las actividades electorales y protocolarias del sindicato, explicó.

"De antemano la sección 53 no tiene ni tuvo fecha para cambio seccional", dijo.

Agregó que serían otras cinco secciones sindicales las que, a pesar de haber publicado la convocatoria para líder seccional, suspendieron el proceso por la pandemia.

"Si bien es cierto solamente cinco dirigencias del País de las 57 que tenemos en el SNTE nacional están vencidas, no hay en estos momentos prioridad para todos los mexicanos y obviamente no escapan las instituciones y tampoco los sindicatos que no sea la salud, que no sea la vida, y que no sea precisamente el resguardo de nuestro gremio", señaló.

Las convocatorias suspendidas corresponden a las secciones, 21 de Nuevo León, 31 de Tlaxcala, 2 y 37 de Baja California, y la de la sección 27 de Sinaloa.

"En este momento la agenda está enfocada en el regreso a clases de manera virtual, en estar alerta ante la fase 3 del Covid, está centrada en la seguridad social de los trabajadores", reiteró Sandoval Angulo.