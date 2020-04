Por contingencia sanitaria opera solo el 50% del transporte pÃºblico en Sinaloa

Por contingencia sanitaria opera solo el 50% del transporte público en Sinaloa

El Director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle Sandoval, explicó que esto se debe a la adecuación por la disminución de pasajeros a raíz de la pandemia Covid-19

Karen Bravo

09/04/2020 | 10:15 AM

CULIACÁN._ A raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19, el transporte público urbano está operando al 50 por ciento, informó a Noroeste el director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle Sandoval.

“Esto ha ido obligando prácticamente porque las condiciones ahorita económicas, están buscando también cómo poder cumplir con el tema del servicio”, explicó.

El aforo de usuarios ha disminuido más del 50 por ciento y con ello el transporte público urbano ha tenido que adecuarse, por ello no se ven tantos camiones en la calle o en los horarios que normalmente laboran, explicó el funcionario.

“La mayor parte de los usuarios que antes tenían la necesidad de tomar el camión, ya sea para ir a la escuela, ya sea para ir a trabajar, ya sea para ir a un comercio, pues al no existir escuelas, al no existir comercio, al no existir posibilidades de que la gente ande en la calle, se ve mermado el tema del ingreso para el transportista y por eso el servicio se ve disminuido”, detalló.

Debido a la disminución del pasaje, no hay necesidad de que estén operando tantos camiones para cumplir la demanda; sin embargo, está garantizado que el transporte público urbano continúe operando durante la contingencia por Covid-19.

En cuanto a la sana distancia dentro de las unidades, por los pocos usuarios se ha respetado y hasta el momento no se han aplicado multas al transporte urbano y exhortó a la población a respetar los asientos marcados para que mantengan distancia adecuada dentro del camión.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía que entienda la situación que se está viviendo, las mismas complicaciones que tiene toda la ciudadanía, pues las mismas complicaciones que tiene el transportista ahorita por lo tanto no se puede operar con el 100 por ciento de las unidades porque no hay necesidad que circulen el 100 por ciento", expresó.