Por el caso de Mario, asegura titular de Salud que ya investigan; nadie puede negar atenciÃ³n mÃ©dica

Por el caso de Mario, asegura titular de Salud que ya investigan; nadie puede negar atención médica

Mario presentaba síntomas de Covid-19 y requería atención médica con urgencia, aún así Cruz Roja se negó a trasladarlo, y lo rechazaron los hospitales Civil y General en Culiacán.

José Abraham Sanz

Luego de que familiares y amigos de Mario, un hombre de 49 años con sospecha de coronavirus, que que murió en las afueras de la Cruz Roja luego de que le negaron la atención en dos hospitales, el titular de la Secretaría de Salud estatal, doctor Efrén Encinas Torres, aseguró que ya investigan para saber qué fue lo que pasó.

Mario presentaba síntomas de Covid-19 y requería atención médica con urgencia, aún así Cruz Roja se negó a trasladarlo, y lo rechazaron los hospitales Civil y General en Culiacán.

En su conferencia en vivo, luego de informar sobre la actualización de los casos de Covid-19 registrados en Sinaloa, Encinas Torres aseguró ya estar enterado sobre el tema.

“Hace un rato vimos en la reunión del Consejo de Salud ese tema, y no están llenos los hospitales; hay aproximadamente un 45, 50 por ciento de ocupación hospitalaria de camas Covid, ya lo vimos (el caso) y hay alguna situación que vamos a revisar, dentro del propio Sector Salud de checar, investigar cuál fue la razón de no atender a un paciente que en este caso, podría ser sospechoso de enfermedad, o no de Covid”, expresó.

“Cualquier enfermedad que sea, una de las condiciones, de la política en materia de salud, de atención a la salud, es la seguridad del paciente y una política de cero rechazo; esto quiere decir que cualquier paciente que llegue en una situación debe de ser aceptado y tratado como le corresponde, con calidad y con calidez. Vamos a revisar el punto en específico que ocurrió. Ya mi grupo tuvo la instrucción de la debida convocatoria al grupo médico, ya platicamos con algunos de los directores al respecto y se está haciendo el señalamiento correspondiente”.