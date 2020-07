Por la pandemia muchos de los negocios formales se irán a la informalidad: Canaco

Diego Castro Blanco señaló que muchos empresarios se irán a los tianguis a vender o con sus conocidos, ya que les es imposible de momento pagar rentas y sus obligaciones tributarias

Antonio Olazábal

Dado que la pandemia de Covid-19 ha afectado mucho las finanzas de los pequeños empresarios, muchos de ellos saldrán de la formalidad para entrar al mercado informal, ya que no pueden costear sus deudas, obligaciones tributarias o pagar rentas, afirmó Diego Castro Blanco.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán detalló que hay muchos negocios que a pesar de que ya se les dio luz verde para vender sus productos, no lo hacen porque no tienen recursos necesarios para aperturar de nuevo, pagar todo lo que se debe con un negocio apegado a la legalidad y formalidad.

El empresario sostuvo que es por ello que muchos negocios en el Centro aún no aperturan, porque no tienen modo de abrir, y muchos de ellos ya desalojaron estos locales para trabajar desde casa.

"Una parte importante de los negocios formales que ya venían operando dentro de la formalidad brincarán a la parte de la informalidad, de hecho hemos visto muchas cortinas abajo, donde dice 'se renta' o que estuvieron sacando sus muebles y enseres en el transcurso del confinamiento", señaló.

Castro Blanco indicó que el golpe a las finanzas de los empresarios ha hecho que les sea imposible abrir de nuevo a algunos, sobre todo pequeños y micro negocios, es por ello que están tentados a irse a la informalidad, vender sus productos en tianguis, en las calles o desde su casa.

"Lo cierto es que muchos no han regresado porque no tienen dinero para reactivarse, para aperturar los negocios... platicando con algunos comerciantes que no pueden abrir, dicen que ya no lo harán, están esperando que abran los los tianguis para incorporarse a los negocios informales en los tianguis", aseveró.

"Muchos de ellos ya no podrán pagar las deudas que tienen, es por eso que se van a ir a los tianguis, con otro sistema más favorable para poder vender la mercancía que traen... por eso es que vemos muchos locales cerrados muchos no se han aperturado porque no tienen dinero, y otros no se van a aperturar y se van a incorporar a la economía informal", lamentó.