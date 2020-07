¿Por qué no publicamos el video del CJNG?

Desde el viernes circula en redes sociales que muestra un grupo armado, uniformado y con vehículos similares a los militares, que supuestamente es del Cártel de Jalisco Nueva Generación, sin embargo, Noroeste omite difundir el contenido del video

Noroeste / Redacción

Un video que muestra un grupo armado, uniformado y con vehículos similares a los militares, que supuestamente es del Cártel de Jalisco Nueva Generación, empezó a circular ayer en redes sociales.

En Noroeste hoy publicamos la nota en nuestro sitio web describiendo el contenido del video y la versión de la Secretaría de Seguridad Pública federal que dice que analizan la autenticidad de la grabación.

Sin embargo, en noroeste.com omitimos difundir el video, porque así lo disponen nuestros “Criterios para la publicación de información relacionada con el crimen organizado”.

Dichos criterios fueron elaborados, publicitados y puestos en vigor en 2010, en plena efervescencia de la escalada de violencia que imperaba en Sinaloa y en el País, producto de la llamada “guerra contra el narco”.

Estos criterios se elaboraron e instauraron con el objetivo de realizar una cobertura y publicación responsable de la información relacionada con inseguridad y delincuencia organizada.

Entre los señalamientos establecimos que, como medio responsable, no podemos dejar de publicar información relacionada con la violencia ni evadir nuestra responsabilidad periodística, pero tampoco puede ser un escudo para publicar irresponsablemente información que haga apología de la violencia o fomente la ilegalidad.

Noroeste publicará siempre todos los hechos de violencia de los que tenga conocimiento, cumpliendo su compromiso de informar la realidad a la sociedad a la que sirve, con la premisa de desarrollar la cultura de legalidad entre los ciudadanos y de justicia penal en las autoridades.

Sin embargo, decidimos no publicar hechos violentos que consideramos que forman parte del discurso de intimidación y terrorismo de grupos de crimen organizado, tales como mensajes en mantas, en videos o grabaciones, ya sea de enfrentamientos armados, asesinatos, actos de tortura, entre otros; excepto cuando éstos trascienden a otras esferas como la política y la civil.

No publicamos rumores, hipótesis o información no confirmada, no hacemos descripciones que hagan apología de la violencia, no publicamos el lenguaje de los grupos delictivos ni transcribimos textos de sus mensajes.

En el caso concreto del video que desde ayer circula, consideramos que cae en la categoría de ser propaganda de grupos delincuenciales con fines intimidatorios, además de que se ignora su origen y autenticidad.

