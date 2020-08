Por recursos no dispersados, Comisión de Hacienda del Congreso sostendrá reunión con Ordaz Coppel

La Presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, Victoria Sánchez Peña, buscó al Gobernador, quien accedió a tener un encuentro con ella para hablar respecto a los recursos etiquetados en el presupuesto que no se han entregado

América Armenta

Los recursos que se etiquetaron para diferentes rubros en el Presupuesto 2020, aprobado en diciembre del 2019, no se han terminado de entregar al octavo mes del 2020, por ello la diputada Victoria Sánchez Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, solicitó un encuentro con el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, lo cual se le concedió.

La probable fecha de reunión es el próximo lunes 10 de agosto. Cabe destacar que luego de cinco meses de solicitar una reunión con el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Alberto de la Vega Armenta, nunca se concretó, aplazando constantemente la fecha de reunión con la Comisión de Hacienda Pública y Administración.

“Hemos estado solicitando reunión de finanzas con De la Vega, pero no hemos encontrado una respuesta, precisamente hoy en la mañana le solicité al Gobernador una reunión, lo cual agradezco que inmediatamente me haya concedido la reunión y es precisamente para tocar muchos de estos puntos que tienen que ver con el presupuesto que se reasignó a las diferentes instituciones y los trabajadores y no les ha llegado”, declaró la legisladora.

Lo contemplado en el presupuesto 2020 que no se ha dispersado son 10 millones de pesos para la Comisión de Atención Integral a Víctimas, 20 millones de pesos para el Hospital Pediátrico de Sinaloa, 15 millones de pesos para el personal de los centros penitenciarios, así como la retención del gasto operativo de organismos autónomos.

“Tenemos también un problema fuerte con lo del IPES, que tampoco se le ha hecho llegar el presupuesto que le corresponde y así las diferentes instituciones que están necesitando de ese presupuesto”, manifestó Sánchez Peña.

También enumeró otras causas como la de los policías y del personal de salud, en cuanto al aumento salarial, y de los maestros con el fondo de vivienda, que en el 2019 se asignaron 20 millones de pesos, en el 2020 fueron 15 millones de pesos y no ven que se vaya solucionando la problemática.

Centros penitenciarios

La diputada hizo énfasis en el presupuesto destinado a los centros penitenciarios para el personal de salud con sueldos precarios, que son 306 trabajadores y trabajadoras, a quienes se destinaron 15 millones de pesos.

“¿Qué es lo que estamos pidiendo?, que se normalicen esas irregularidades que hay en esa propuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y podamos caminar en un conjunto de común acuerdo, así como los trabajadores penitenciarios tengan claridad de su presupuesto, que sea un presupuesto equitativo y no de beneficiar a unos que salen más beneficiados o que no entran en la propuesta que se asignó en el presupuesto”, abundó.

Las irregularidades que encontraron respecto al ejercicio del presupuesto es que personas que no tienen sueldos precarios estaban contempladas para aumento salarial, que había personas que percibían el mismo sueldo, pero que a uno de ellos se le aumentaba mucho más que al otro, entre más observaciones.

“Lo que queremos es hacer un llamado para que se atiendan esas observaciones, que se regularicen y que salga un presupuesto equitativo para todos”, concluyó.