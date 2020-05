Por una vez, no lo hagas: Nike hace llamado a combatir el racismo por la muerte de George Floyd

Sinembargo.MX

MADRID._ La multinacional de ropa deportiva Nike ha llamado a combatir el racismo, origen de la ola de protestas en Mineápolis, y ha cambiado su tradicional lema “Just do it” (“Solo hazlo”) por “For once, don’t do it” (“Por una vez, no lo hagas”).

En un video en sus redes sociales, Nike ha apelado a tomar conciencia de la situación actual. “Por una vez, no lo hagas”, comienza el video publicado en su canal de YouTube.

“No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te recuestes y guardes silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”, concluye.

El asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd en Mineápolis por parte del agente de policía Derek Chauvin ha desatado una la ola de protestas y disturbios que ha sacudido Estados Unidos en los últimos días.

Según la Fiscalía del condado de Hennepin, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello del fallecido durante ocho minutos y 46 segundos en la maniobra de detención de la víctima.