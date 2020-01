GRAMMY 2020

Premiará los Grammy a los músicos más influyentes del año

La edición 62 de los premios se llevará a cabo hoy en el Staples Center, de Los Ángeles, California

Noroeste / Redacción

Todo está listo para los Premios Grammy 2020, que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy’s) de Estados Unidos a los músicos más importantes, relevantes e influyentes de cada año.

La gala de premiación que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se realizará esta noche en el Staples Center, de Los Ángeles, California.

Los debutantes Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X encabezan la lista de nominados en la edición 62 de la entrega de los Grammy Awards; la rapera Lizzo tiene ocho nominaciones, mientras que Billie Eilish y LilNas X alcanzaron seis cada uno.

Entre las categorías más importantes está la de Grabación del Año y compiten Hey, Ma, de Bon Iver; Bad Guy, de Billie Eilish; 7 Rings, de Ariana Grande; Hard Place, de H.E.R.; Talk, de Khalid; Old Town Road, de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus; Truth Hurts, de Lizzo; Sunflower, de Post Malone y Swae Lee.

Para Álbum del Año, los nominados son: I,I, de Bon Iver; Norman Fuking Rockwell!, de Lana Del Rey; When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish; Thank U, Next, de Ariana Grande; I Used to Know Her, de H.E.R.; 7, de Lil Nas X; Cuz I Love You (Deluxe), de Lizzo; Father of the Bride, de Vampire Weekend.

En Canción del año (premio a los compositores) contienden Always Remember Us This Way, de Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna; Bad Guy, de Billie Eilish y Finneas O’Connell; Bring My Flowers Now, de Tanya Tucker, Brandi Carlile, Phil Hanseroth y Tim Hanseroth; Hard Place, de H.E.R., Rodney Jerkins, Ruby Amanfu, Sam Ashworth y D. Arcelious Harris; Lover, de Taylor Swift; Norman (grosería) Rockwell, de Lana Del Rey y Jack Antonoff; Someone You Loved, de Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pere Kelleher, Benjamin Kohn y Sam Roman; Truth Hurts, de Lizzo, Ricky Reed, Tele y Jesse Saint John.

La ceremonia tendrá como anfitriona, por segundo año consecutivo, a la cantante Alicia Keys, 15 veces ganadora de este galardón.

La alfombra roja y la ceremonia de premiación se podrá ver en Latinoamérica partir de las 18:00 horas por el canal TNT y TNT Series (en idioma original); en Estados Unidos, los televidentes podrán seguir la gala en vivo por CBS.

La transmisión también se podrá ver por internet a través de YouTubeTV y Hulu + Live TV.

ANFITRIONA

