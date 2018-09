Preparan Netflix y HBO despedidas y estrenos

Ambas compañías de contenido streaming equilibran la balanza en cuanto a número de finales y estrenos

Durante estas últimas semanas las plataformas de contenido en streaming como Netflix y HBO, así como algunas de las principales broadcast estadounidenses, han adelantado las bazas con las que contarán en la temporada 2018-19.

En esta ocasión, las series estadounidenses equilibran la balanza en cuanto a número de finales y estrenos. De septiembre a junio se podrán ver conclusiones algo prematuras que darán paso a principios de historias prometedoras en la pequeña pantalla. Lo mismo ocurrirá con aquellas ficciones que interrumpan su trama por cuestiones de audiencia, que pasarán a ser sustituidas por las ya renovadas.

Las que terminan

Esta temporada, la televisión internacional acogerá el final tanto de series emblemáticas de los últimos tiempos como de ficciones queridas que no llegaron a conseguir las audiencias esperadas.

La mítica sitcom The Big Bang Theory se despedirá de Sheldon, Penny, Leonard y compañía el 24 de septiembre en su duodécima y última temporada, después de la negativa de Jim Parsons (Sheldon) a continuar en la ficción. El reparto de la producción de CBS ya se ha despedido de la comedia científica de forma emotiva en sus redes sociales.

House of Cards mostrará su final en esta sexta temporada, que llegará a HBO el próximo 2 de noviembre, con Robin Wright como la nueva líder de los Estados Unidos. Pese a que la vicepresidenta de Netflix, Sincy Holland, afirmó que “siempre planeamos que la sexta tanda sería la última”, la ficción política podría haber puesto punto y final también por el escándalo sexual que protagonizó Kevin Spacey, actor que ha encabezado el elenco durante las cinco primeras entregas.

Por su parte, Showtime bajará el telón a su thriller Homelandtras su octava tanda, que llegará esta temporada a la cadena. Así lo anunció el presidente del canal, David Nevins, quien también declaró que la decisión había sido tomada de forma conjunta por el responsable Alex Gansa y la actriz protagonista Claire Danes.

“La cuarta temporada será la última de la historia del Mr. Robot”, anunció Sam Esmail, el director de la seriede USA Network protagonizada por Rami Malek. Así, el thriller dramático concluirá su andadura con la cuarta entrega, que llegará a la cadena en 2019. La razón tras esta decisión recaería en que el personaje de Elliot “debe llegar a su inevitable final”.

También ha llegado el momento de decir adiós a una de las series más emblemáticas de los últimos años. Juego de tronos se marchará para no volver en la primera mitad de 2019; concretamente, es posible que la octava temporada llegue a HBO en junio. Contará con seis capítulos, uno menos que en la entrega anterior, pero cada episodio tendrá una duración superior.

Por su parte, The CW ha decidido prescindir de varias ficciones que gozan de un fiel club de fans. Jane the Virgin, la parodia estadounidense de las telenovelas protagonizada por Gina González lanzará su quinta y última tanda de capítulos en enero de 2019. Así, los seguidores tendrán que despedirse de la romántica a la par que dramática historia de la familia venezolana.

Por otra parte, el canal estadounidense también pondrá punto y final a Crazy ex-girlfriend. El musical cerrará la disparatada vida de Rebecca Bunch tras cuatro temporadas. De hecho, tras la tercera, la cadena confirmó que renovaría la producción solo por una tanda más como, según asegurara su directora y protagonista Rachel Bloom, habían previsto desde el principio. Siendo así, los nuevos capítulos comenzarán su emisión el próximo 12 de octubre.

Y por último, The CW se quedará sin iZombie, serie basada en su cómic homónimo. Cerrará sus puertas con su quinta entrega. La historia de Olivia “Liv” Moore (Rose Mclver), una estudiante de medicina que se transforma en “un zombie” durante una fiesta, terminará en este nuevo curso, tal y como confirmó la cadena en su anuncio sobre las ficciones de este año.

Asimismo, Shadowhunters, la adaptación televisiva de las novelas adolescentes de Cassandra Clare, llegará a su final con una tercera tanda. Los doce capítulos que la forman verán la luz en primavera de 2019. Freeform ha decidido cancelar la ficción, que dirá adiós con un capítulo final de dos horas de duración donde se intentará atar todos los cabos sueltos. La ficción protagonizada por Katherine Mcnamara se ve obligada a cerrar dada su poca rentabilidad causada, en buena medida, porque Netflix salió del proyecto.

En enero de 2019 también será el momento de olvidarnos de Gotham, la serie secuela de Batman. La cruzada de James Gordon (Benjamin McKenzie) contra los villanos de la ciudad terminará este curso con su quinta temporada. La última tanda de capítulos de la producción televisiva se centrará en la transformación del joven Bruce Wayne en Batman.

Estrenos en puerta

En el mundo de la ficción, los finales traen nuevos comienzos y esta temporada llega pisando fuerte con estrenos muy esperados, desde reboots hasta series con estrellas del cine como protagonistas.

Todo comenzará el 4 de septiembre con La purga, la esperada adaptación televisiva de la exitosa saga cinematográfica de James DeMonaco. La trama gira en torno a un periodo de 12 horas en unos Estados Unidos totalitario, cuando todo el crimen, incluido el asesinato, es legal. El reparto contará, además, con la española Paulina Gálvez.

Jim Carrey volverá a la pequeña pantalla con Kidding,una comedia de Showtime que llega al canal el 9 de septiembre. Supone el regreso del actor a la pequeña pantalla tras 24 años. La serie en cuestión narra la historia de Mr. Pickles (Carrey), una estrella de televisión infantil que tendrá que utilizar su personalidad enérgica y vitalista para enfrentarse a una crisis personal por la disolución de su propia familia.

El 14 de septiembre será el turno para The first, con Sean Penn presumiendo de su debut en televisión como protagonista. En esta producción creada por Beau Willimon (House of Cards), el ganador de dos Oscar dará vida a un astronauta que tendrá que superar los problemas en la primera misión tripulada a Marte. El reparto incluye también nombres como el de Natasha McElhone (Californication) y Oded Fehr (La momia), entre otros.

Maniac, la serie con la que Netflix se quiere parecer a HBO, según la crítica, llegará el 21 de septiembre a la plataforma. Esta miniserie narra la historia de Jonah Hill y Emma Stone ante un misterioso experimento de una farmacéutina. Los protagonistas intentarán superar los problemas que surgen a raíz del estudio.

Octubre será un mes prometedor para los seriéfilos. Será el turno de The Romanoffs, la nueva serie del creador de Mad menque cuenta con un multitudinario elenco entre los que destacan Jay R. Ferguson y Cara Buono. La ficción viajará por Europa, América y Oriente, donde narrará varias historias con diferentes personajes. Se estrena el 12 de octubre en Amazon Premium.

Además, el mismo día también se podrá ver La maldición de Hill House, una producción propia de Netflix. Esta serie de terror mostrará cómo un par de hermanos vuelven a la casa embrujada donde se criaron. Allí, tendrán que enfrentarse a los fantasmas del pasado.

El mes cerrará con el esperado estreno del reboot de una de las brujas televisivas más famosas: Las escalofriantes aventuras de Sabrina, que recuperará, en esta ocasión en Netflix, las hazañas de la joven hechicera. Concretamente, el 26 de octubre.

Pero Sabrina no será la única con poderes sobrenaturales aquí, pues Embrujadas también lanzará su remake esta temporada con tres nuevas hermanas interpretadas por Melonie Diaz, Sarah Jeffery y Madeleine Mantock. Las protagonistas tendrán las habilidades de congelar el tiempo, leer la mente y la telequinesis, respectivamente.

El 2 de noviembre se estrenará Homecoming en Amazon prime, protagonizada por Julia Roberts. Este thriller psicológico narra la historia de Heidi Bergman (Roberts), una trabajadora social que ejerce en un centro de ayuda a los veteranos de guerra. Allí, trata de ayudar a militares a retomar el pulso de la vida civil.

Además, HBO lanzará Watchmen, serie que supone una de las bazas más potentes de la plataforma. Aunque está basada en los míticos cómics ambientados en los 80, la ficción trascurrirá en el presente en una realidad alternativa que cuenta con la presencia de superhéroes.

Por último, los creadores de El cuento de la criada ya avanzan detalles de Reprisal, la nueva ficción de Hulu, que tendrá como protagonistas a Abigail Spencer (Timeless) y Rodrigo Santoro (Westworld). La producción contará la historia de una “mujer fatal” que, tras haber sido dada por muerta, inicia un plan de venganza.