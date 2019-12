CINE

Presenta Eduardo Verástegui 'Inesperado', una película Pro vida

El filme busca el respeto a la vida, principalmente la de aquellos que no se pueden defender

Leopoldo Medina

Un mensaje de perdón, vida y esperanza es lo que el actor, productor y cineasta Eduardo Verástegui está promoviendo a través de la pélicula titulada Inesperado.

El filme está basado en una historia real, relata la vida de Abby Johnson, una mujer que dirigió una clínica dedicada a realizar abortos llamada Planned Parenthood, en Texas (Estados Unidos), hasta que, al presenciar uno de los procedimientos a un feto de 13 semanas de gestación, se impactó tanto que decidió renuncia a su puesto para convertirse en activista Pro-vida.

Eduardo Verástegui, quien participa como productor en este filme, comentó que Inesperado es un proyecto que surgió hace 10 años, y que cuando conoció a Abby Johnson, quedó impactado con su historia.

"Me impactó primero saber que fue una promotora activa del aborto, para después verla del otro lado, promoviendo y defendiendo la vida, llevándola a escribir sus memorias, hasta llegar a plasmar su historia con esta película pro vida" destacó el actor.

Verástegui compartió que la película es parte de un movimiento que va creciendo cada día más, buscando conscientizar a la audiencia sobre la importancia de respetar la vida de todos, principalmente la de aquellos que no se pueden defender.

"La misión de pro vida es hacerla más grande, porque el derecho fundamental y más importante del ser humano es el poder nacer, pero esto no termina aquí, queremos seguir con otros temas, como niños en situación de calle, con adicciones, o los que viven la explotación sexual, y para erradicar esto, se requiere del trabajo de todos", dijo.

"Ser Pro-vida también significa ver por la vida de los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre, y que corren el riesgo de ser abortados. Creo que si toda madre tuviera un vientre de cristal, ninguna abortaría, porque vería el milagro que lleva dentro, sangre de su sangre, su hijo".

Verástegui compartió que el recorrido con este filme por los 32 estados que inició hace tres meses, representa para él "una locura llena de amor a su país", a la humanidad, en momentos donde la cultura de la muerte está amenazando a México.

El cineasta compartió que desde el lanzamiento de Inesperado en octubre, la película ha sido vista por cerca de 500 mil personas, dejando un impacto en el público, permitiéndole vivir algunas gratas experiencias en su recorrido con este filme.

"Más allá de conquistar la taquilla, queremos que Inesperado salve vidas, y todo este esfuerzo ha valido la pena, porque este filme lo está logrando, está salvando vidas, y así es como yo mido el éxito, el fin se está cumpliendo, porque esa vida pudo haber sido la de cualquiera de nosotros".

El actor resaltó que ninguna mujer en situación de embarazo inesperado debe sentirse sola, por lo que desde hace algunos meses, con su ayuda a través de pláticas de conscientización ha logrado apoyar a más de 7 mil mujeres.

"Lo que me deja este proyecto es haber cargado muchos bebés, ha sido una experiencia que ha marcado mi vida en gran manera, porque yo antes no era Pro-vida, mi mundo era yo y nada más, reinando el ego, la vanidad, y la soberbia, pero todo esto me ha marcado, ayudándome a despertar, a salir de mí mismo, y servir a los demás".