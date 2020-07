Presenta Estrada Ferreiro a alcaldes de Sinaloa plan anti Covid

La campaña Guardianes de Prevención de la Salud contempla la implementación de brigadas, conformadas por voluntarios, para vigilar que se cumplan las medidas sanitarias contra el coronavirus en el municipio

Belem Angulo

En la búsqueda de un frente común de mandatarios municipales para evitar la propagación de coronavirus en el Estado, el Presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro presentó la campaña Guardianes de Prevención de la Salud, que iniciará en la capital sinaloense el próximo 3 de agosto.

En la reunión estuvieron presentes las alcaldesas María Aurelia Leal López de Guasave, y Aglaee Montoya Martínez de Angostura, el resto de los asistentes acudieron en representación de los presidentes municipales convocados.

"Hoy en reunión virtual di a conocer los detalles (de la campaña) a alcaldes y representantes de estos, a quienes agradezco la atención a la invitación", dio a conocer el primer edil a través de sus redes sociales.

Agregó que con esta campaña, que tendrá una duración de 15 días en una primera etapa, se busca alcanzar el color verde para la región dentro del semáforo epidemiológico federal.

"La próxima semana las brigadas de personal del municipio, estarán haciendo una intensa campaña de concientización por 15 días y vigilarán que se cumpla con todas las medidas sanitarias en todos los lugares de la ciudad", explicó.

Se pretende que las brigadas de Guardianes de Prevención de la Salud estén conformadas por trabajadores al servicio del municipio.

“Queremos reunir cuando menos a mil personas aquí en Culiacán y tomarles la protesta formal de guardianes de la salud, estamos luchando por la salud de las personas del pueblo de Culiacán, no por la salud de una persona o por un interés particular, no queremos politizar esto, aquí no cuentan los partidos políticos, aquí no cuentan las ideologías políticas, la única ideología es proteger al ser humano, la salud de las personas”, expresó.

Los brigadistas funcionarán como autoridad para atender que se cumplan las medidas sanitarias en espacios públicos, comercios, restaurantes y transporte público, mismos que portarán uniforme y tendrán la modalidad de Vigilancia Móvil.

A la par de esta medida, se continuará con el programa de desinfección de espacios públicos, y se anunció que el municipio recibirá donaciones del sector empresarial de equipo protector.