Presentan el libro La cuarta pregunta, de Élmer Mendoza, a internautas

Ana Belén López y el autor culiacanense dan detalles del libro, a través de las redes sociales

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La cuarta pregunta relata una nueva historia de aventuras de uno de los personajes más emblemáticos creados por Élmer Mendoza: El Capi Garay, quien cobró vida por primera vez en el libro El misterio de la orquídea calavera, que presentó el escritor sinaloense hace poco más de seis años.

Este nuevo libro de la saga de las aventuras de El Capi Garay fue presentado por la escritora Ana Belén López y el mismo Élmer Mendoza.

Debido a la pandemia por coronavirus que impera en el País, la presentación literaria se realizó de manera virtual y fue transmitida vía Zoom y por la página de Facebook de la Organización No Gubernamental La Casa de Maquío, al medio día del martes.

Ana Belén destacó como una de las virtudes más importantes de este libro el uso del lenguaje y cómo este guía al lector en la historia; además, mencionó que el escritor la obligó en varias ocasiones a ir al diccionario para descubrir nuevas palabras y dijo que el uso de la lengua indígena seri la transportó a varios lugares.

“Hay una serie de recorrido y viajes en el tiempo, pero una de las cosas que yo más celebro en Élmer es la exploración lingüística con la que toma cada uno de sus proyectos, el desarrollo del lenguaje te va guiando”, dijo Ana Belén López.

Ana Belén López y Élmer Mendoza.

La escritora radicada en Mazatlán dijo que espera que La cuarta pregunta se convierta en un clásico de la lectura juvenil, ya que reúne todos los atributos para serlo, desde que sus personajes son todos jóvenes, hasta el humor que inserta el escritor en el desarrollo de su texto.

Agregó que Mendoza hace pequeños homenajes a escritores a lo largo de la historia y destacó la presencia del escritor Nacho Padilla.

“De repente, por ahí encontré un pequeño homenaje a Nacho Padilla, también lo he leído en este grupo de lectores jóvenes y lo hemos disfrutado muchísimo. Nacho también era un escritor muy querido, muy dulce, me conmovió mucho encontrar una frase para Nacho Padilla ahí”, dijo la escritora.

El catedrático destacó que este libro forma parte de un proyecto personal, conformado por tres novelas, la primera de ellas es El misterio de la orquídea calavera que se desarrolla en la selva; mientras que La cuarta pregunta es la segunda parte del proyecto y se desarrolla en el desierto, y falta un tercer libro, cuya historia cobrará vida en una ciudad con muchos túneles, lo que la hará una novela subterránea.

“A mí particularmente, este desierto, que es un desierto real, que es el desierto de Altar, que está en el norte de Sonora, me gusta muchísimo y que yo fui por primera vez ahí cuando tenía 16 años y me quedé muy impactado; claro, pues yo vivo en Culiacán y aquí es una zona agrícola y llena de agua, y la ciudad tiene ríos, por eso me impactó muchísimo... entonces cuando pensé en hacer el proyecto y escribir esta novela, dije que tiene que transcurrir ahí”, destacó Élmer Mendoza.

El también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente de El Colegio de Sinaloa agregó que utilizó muchos elementos de la vida real, lugares que existen, lenguajes y elementos del imaginario histórico para dar fuerza a una historia que nació de su imaginación.

“Uno, cuando está escribiendo una novela, se alimenta de todo lo que tiene a mano, la idea es que la novela salga muy bien, muy emocionante”, dijo.