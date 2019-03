Presentan el trÃ¡iler de Scary stories to tell in the dark, lo nuevo de Guillermo del Toro

"Scary stories to tell in the dark", la película producida por Guillermo del Toro, tiene nuevo tráiler oficial. Y en él se puede ver cómo las peores pesadillas pueden convertirse en realidad.

Esta cinta de terror es una de las más esperadas del año y llegará a los cines el próximo 9 de agosto.

Se trata de una adaptación de las historias de Alvin Schwartz, en donde un libro es el causante de acontecimientos terroríficos, publicó forbes.com.mx.

La cinta de terror de CBS Films Lionsgate y eOne muestra al personaje que causará terror en la cinta: ‘Pale Lady’. Un ser con aspecto femenino que ya teníamos en mente después del avance presentado en el Super Bowl y que acapara el nuevo póster de la película.

Un libro será el autor del terror

La historia escrita por Del Toro junto a Daniel y Kevin Hageman se ubica en el año 1968 en Estados Unidos, en el pueblo de Mill Valley.

El protagonista será el libro escrito por el personaje de Sarah Bellows, el cual ha sorteado el paso del tiempo para hacer reales historias perturbadoras.

Y será un grupo de adolescentes el que enfrente este objeto maligno para descifrar el origen de las muertes que azotan a su pueblo.

