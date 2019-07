PresentarÃ¡n agricultores primer bloque de demandas contra bodegas

Presentarán agricultores primer bloque de demandas contra bodegas

Este viernes acudirán ante la FGE y la FGR a interponer denuncias por fraude, debido a descuentos que consideran ilegales al momento de liquidarles sus cosechas de maíz

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Este viernes un grupo de agricultores presentará el primer bloque de demandas por el delito de fraude contra las empresas acopiadoras que les están haciendo descuentos presuntamente ilegales en la liquidación de sus cosechas de maíz.

Wilfredo Valenzuela, abogado de los productores, explicó que llevan más de 380 expedientes, pero empezarán con un bloque de 50 demandas que presentarán ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República.

“Mañana se van a presentar el primer bloque de demandas en el Ministerio Público del Fuero Común y en la fiscalía federal. Ahorita liquidados tenemos más de 380 personas, pero hay más de mil 800 agricultores a los que no les han liquidado, el primer bloque no sabemos si van a ser de 50 o 100 para no saturar”, indicó.

En total son seis bodegas las que han incurrido en presunto fraude descontando a los productores de maíz hasta 425 pesos por tonelada, los cuales no están justificados.

“Hay descuentos de hasta 335 pesos por tonelada más la cobertura, más otro tipo de descuentos, hay unas bodegas que están cobrando hasta 425 pesos por tonelada y es mucho. Las reglas de operación de Aserca no les permite eso”, expresó.

El abogado añadió que decidieron que las demandas sean individuales, por lo que cada productor presentará su denuncia.

“En las mismas demandas estaremos solicitando que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cancele el registro de recepción de estas bodegas, que ya no puedan trabajar porque es un abuso”, señaló.

Wilfredo Valenzuela aclaró que estas demandas son solamente de productores de los municipios de Guasave y Sinaloa, pero aparte las organizaciones agrícolas tienen módulos de recepción de expedientes en Angostura y Culiacán, donde también se presentarán acciones similares contra acopiadores que están incurriendo en los mismos descuentos en esas regiones.

El abogado dijo que algunas bodegas han buscado acercamientos con los productores, pero estos han decidido llevar este tema hasta las últimas consecuencias y que entablar las demandas mientras no les liquiden el dinero que les descontaron.