Presupuesto para el campo es el peor en 10 años: CAADES

El PEF 2021 desincentiva la productividad; los diputados que lo aprobaron como venía le han dado la espalda al sector agrícola, lamenta Gustavo Rojo Plascencia

Reyes Iván Camacho

16/11/2020 | 12:42 AM

GUASAVE._ El Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 aprobado por los diputados federales es el peor para el campo por lo menos en los últimos 10 años, consideró Gustavo rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Es lamentable lo que pasó en la Cámara de Diputados, porque a pesar de que la CAADES, junto con otras organizaciones del sector social, hicieron gestiones y reuniones con las diferentes fracciones para tratar de sensibilizarlos y reorientar recursos a programas sustanciales que le daban certidumbre a la actividad, mostrando los impactos negativos que tendría aprobar un presupuesto como venía, no los escucharon y no le movieron ni siquiera una coma, dijo.

“Prácticamente las cartas se abrieron, no hubo modificaciones en el presupuesto al campo, no se le movió ni una coma y los diputados aprobaron el presupuesto como tal”, expresó.

“Es el peor presupuesto de los últimos 10 años el que se está aprobando y con esto la desaparición de programas sustantivos”.

Como ejemplo, Rojo Plascencia mencionó que desaparecen los apoyos a la comercialización, al fomento agrícola, con el que se modernizaba al campo y se avanzaba en tecnología del campo; no trae recursos concurrentes a las entidades federativas, y disminuyen un 20 por ciento a las sanidades.

“Tanto que lo dijimos nosotros que era un patrimonio de los productores las sanidades, que ahí no se debería de sacrificar ni un recurso porque es lo que nos hace producir alimentos inocuos y sanos que nos han abierto la puerta al extranjero, y se le redujo el 20 por ciento; no trae recursos del subsidio Agroasemex del seguro catastrófico, que eso va a los más desprotegidos que son los temporaleros, no hay recursos para esto”, indicó.

El presidente de la CAADES manifestó que con este presupuesto aprobado observan un desmantelamiento a la agricultura comercial, porque no se ve una inclusión a los agricultores de los estados productivos como Sinaloa.

“Esto lo único que va a impactar es hacernos más dependientes de las importaciones. La FAO nos recomienda producir al menos el 75 por ciento de los alimentos, no llegamos al 55 por ciento y esa brecha va a ir aumentando, vamos a ir viendo en un corto plazo cómo vamos a ir batiendo récords de importaciones de granos, porque estás desincentivando al sector agrícola y productivo”, aseveró.

Rojo Plascencia sostuvo que el PEF 2021 abrirá aún más las asimetrías entre los productores mexicanos con sus aliados comerciales de Estados Unidos, porque mientras en el vecino país del norte solamente el año pasado tuvieron un subsidio de alrededor de 30 mil millones de dólares para enfrentar el conflicto con China y los efectos de la pandemia, a los agricultores mexicanos les están reduciendo en estos últimos dos años un 40 por ciento el presupuesto para el sector.

“Hemos hecho todo lo posible, nosotros creo que hemos hecho buen trabajo en esta crisis que hemos vivido de las peores que ha habido en la época moderna, el sector agrícola ha dado buenos números y ha puesto en la mesa de todos los mexicanos y en el extranjero los alimentos que se ocupaban, el sector nunca paró, se le reconoció con aplausos y de palabras, pero nosotros lo que queríamos era que al sector se le reconociera con recursos, para hacer de esta actividad una actividad que los productores tuvieran certidumbre, eso no lo tuvimos y es lamentable lo que pasó”, dijo.

El dirigente agrícola lamentó que hasta los diputados federales de Sinaloa de la 4T le hayan dado la espalda a este sector que es puntal en la economía de los sinaloenses.