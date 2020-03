Pretty Poison, Mother y otras OCHO cintas recomendadas por James Gunn para la cuarentena

A través de su cuenta de Twitter, el director de Guardianes de la Galaxia compartió algunas películas para ver durante el aislamiento provocado por el coronavirus

Sinembargo.MX

MADRID._ Con medio mundo teniendo que quedarse en casa por la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus, son muchos los cinéfilos que aprovechan estos días para ponerse al día y ver películas que tenían pendientes, como también rever aquellos filmes que ya les conquistaron.

Como buen cinéfago, James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia y la nueva entrega de Suicide Squad, ha lanzado unas cuantas recomendaciones para ver cine con personalidad en casa.

Ha sido en un hilo de Twitter en el que el director ha compartido una lista, con la que vuelve a demostrar su gusto ecléctico por el cine. “10 grandes películas que probablemente no hayan visto que están en streaming mientras están de cuarentena”, empieza escribiendo el director, para después recordar la importancia de mantener “la distancia social” en estos días de confinamiento.

En su selección, Gunn recomienda películas de géneros muy variados, desde la ciencia ficción, hasta el terror zombie, pasando por el thriller o el drama, además de recomendar películas de diferentes nacionalidades y épocas, siendo algunos títulos de serie B. Ahí va la lista:

1. BOB, CAROL, TED Y ALICE (PAUL MAZURSKY, 1969)

2. LA VILLANA (JUNG BYUNG-GIL, 2017)

3. PRETTY POISON (NOEL BLACK, 1968)

4. THE WANDERERS (LOS PANDILLEROS) (PHILIP KAUFMAN, 1979)

5. MOTHER (BONG JOON-HO, 2009)

6. ONE CUT OF THE DEAD (SHINICHIRÔ UEDA, 2017)

7. BAD LIEUTENANT: PORT OF CALL NEW ORLEANS (WERNER HERZOG, 2009)

8. THE YELLOW SEA (NA HONG-JIN, 2010)

9. HAIL THE CONQUERING HERO (PRESTON STURGES, 1944)

10. GIÙ LA TESTA (ONCE UPON A TIME IN THE REVOLUTION) (SERGIO LEONE, 1971)