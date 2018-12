PrevÃ© Gobierno federal obtener $30 mil millones con construcciÃ³n de desarrollo inmobiliario en terreno de Sedena

Prevé Gobierno federal obtener $30 mil millones con construcción de desarrollo inmobiliario en terreno de Sedena

El Presidente dice que los recursos se aplicarán en la construcción de 80 instalaciones para la Guardia Nacional en todo el país

20/12/2018

MÉXICO._ El Gobierno federal espera obtener entre 20 mil y 30 mil millones de pesos mediante la construcción y administración de un desarrollo inmobiliario en el Campo Militar de Santa Fe, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y dichos recursos serán destinados a financiar la construcción de 80 instalaciones para la Guardia Nacional en todo el país, informó este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Voy a defender el proyecto porque significa obtener alrededor de 20 a 30 mil millones de pesos, que es lo que nos serviría para la construcción de las instalaciones que necesitamos para la Guardia Nacional con el propósito de garantizar la seguridad pública”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia matutina.

“Si vemos que se requiere consulta, se consulta, cuando tengamos ya el proyecto lo presentamos, pero van a decidir los ciudadanos, esta es una forma importante de atender este asunto”, abundó López Obrador sobre el desarrollo inmobiliario se construirá en 30 hectáreas del Campo Militar.

Sin embargo, el presidente de la República aseguró que el Estado conservará la propiedad del suelo, mientras que otras 70 hectáreas, dijo, serán convertidas en un parque que será anexado al Bosque de Chapultepec. Asimismo, el mandatario sostuvo que las obras de urbanización se realizarán tras mudar a Puebla las instalaciones militares que actualmente ocupan esos terrenos.

Por otra parte, López Obrador descartó que el desarrollo inmobiliario cause saturación en Santa Fe, porque no se urbanizarán las 100 hectáreas disponibles en el Campo Militar, afirmó.

“No se va a saturar, estamos hablando de dejar la mayor parte del terreno como área vede, no va a ser una inmobiliaria privada, no es un negocio privado, o sea es el mismo Gobierno, en este caso la Secretaría de la Defensa la que lleva a cabo la urbanización de acuerdo a las normas y lo que se obtenga es para la adquisición de terrenos y construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, o sea no se privatiza”, aseguró el presidente.

Ayer, Zoé Alejandro Robledo Aburto, subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que se revisa el proyecto inmobiliario de departamentos de lujo en Santa fe para financiar la Guardia Nacional, y que “el reto es cuadrarlo en el presupuesto”.

El 27 de julio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que el inmueble de un millón 522 mil 140 metros cuadrados “se destina a la Sedena a efecto de continuar utilizándolo para actividades castrenses”, dejando sin efecto el acuerdo publicado el 24 de enero de este mismo año en el que se autorizó su venta.

“Si la Sedena diera al inmueble un uso distinto, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda, o bien, lo dejara de utilizar o necesitar, dicho bien [...] se retirará de su servicio”, se indicó en el acuerdo promulgado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ante las críticas de miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).