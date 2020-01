PrevÃ© Imelda Castro grandes beneficios para Sinaloa con legalizaciÃ³n de la mariguana

Prevé Imelda Castro grandes beneficios para Sinaloa con legalización de la mariguana

La Senadora guasavense adelanta que este año deberá aprobarse este tema en México, en el que Sinaloa debe aprovechar la mucha experiencia que tiene en su producción

Reyes Iván Camacho

20/01/2020 | 12:23 AM

GUASAVE.- Dentro de la agenda legislativa que tiene el Senado para este año destaca, entre otros temas, la legalización de la producción y comercialización de la mariguana, donde Sinaloa tendrá grandes beneficios, manifestó Imelda Castro Castro.

La Senadora de la República por Morena consideró que el tema será aprobado este mismo año y Sinaloa deberá aprovechar la amplia experiencia qué tiene en la producción de cannabis.

“Sinaloa tiene experiencia en la producción, mucha, en las zonas serranas, pero una experiencia en el marco de la ilegalidad. Hoy que se legaliza tenemos que aprovechar esa experiencia que tiene la gente y formar cooperativas”, manifestó.

La legisladora subrayó que una de las razones por las que se detuvo esta discusión el año pasado fue porque prácticamente el dictamen que venía estaba muy enfocado en dar oportunidades a las grandes empresas transnacionales, pero hubo grupos de la sociedad y senadores, entre los que se cuenta, que plantearon también el tema de la producción social de cannabis, que en ese caso fortalecería a los sinaloenses.

“Es sacarla de la ilegalidad, quitarle lo ilícito y por tanto deja de ser negocio para ellos (los narcotraficantes). Ya se ha dado en varios estados de Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca, pero también se ha dado en Canadá, en Uruguay, y muchos países del mundo han avanzado en esto y ha tenido resultados positivos”, aseguró.

Imelda Castro indicó que la experiencia de los países en donde ya se legalizó la producción y consumo de la mariguana les dice que de inicio se incrementa un poco el consumo, pero después se estabiliza.

“El tema es que como ahorita no se conoce, no se sabe cuántos adictos tenemos, no se atiende el problema, en este caso implica toda una política también de atención a los consumidores, pero dejar de estigmatizar a las personas por consumir mariguana”, aseveró.

La Senadora aseguró que el impacto de una decisión de esta magnitud será positivo, porque se ha comprobado científicamente que el uso medicinal es efectivo en varias enfermedades que se tienen en el país y que no se han podido atender porque no se ha legislado en esta materia.