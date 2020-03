PrevÃ© Salud que epidemia de Covid-19 en MÃ©xico dure al menos 12 semanas

Prevé Salud que epidemia de Covid-19 en México dure al menos 12 semanas

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llama a mantener la calma y reforzar las medidas de prevención

noroeste.com

Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, indicó este martes que la epidemia del coronavirus Covid-19 en México durará al menos 12 semanas, como ocurrió en China, donde surgió el brote, por lo que pidió mantener la calma y reforzar medidas de prevención.

"Esto no va a ser una epidemia corta, puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, no necesariamente por las medidas extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios y se verán los números de personas que se vieron infectadas", indicó el funcionario federal

"Pero es el escenario mínimo que esperamos en México, consideramos que podría haber pequeños repuntes, pero se atenderán [...] En la medida de las características de cada país se puede prolongar un poco más", detalló el subsecretario durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Mantengamos la calma y enfoquémonos en lo que sirve: las medidas de higiene básica: lavarse las manos, estornudo de etiqueta, la recuperación efectiva todos quienes pudieran tener síntomas; no acudir a los eventos masivos y mantenerse informados", abundó el funcionario federal.

"El reto en el Escenario 2 es lograr atender a todas las personas que requieran asistencia medica avanzada: hospitalización y ventilación mecánica asistida, y no que se saturen las unidades de Salud", señaló López-Gatell Ramírez.

"Hay una noticia positiva que ha sido motivo de preguntas ¿cuánto se va a destinar para contener la epidemia Anticiparíamos una cifra de casi 3 mil 500 millones de pesos en insumos", dijo el funcionario federal acompañado del presidente López Obrador.

Según el subsecretario, el material que se requiere es equipo de diagnóstico, material de laboratorio, insumos de diagnóstico, insumos de protección personal para pacientes y personal de salud y ventilación de soporte de vida, entre otros.

López-Gatell Ramírez pidió, además, que sus declaraciones no se le lleven a la esfera política, ya que él es un funcionario técnico, esto después de sus declaraciones del lunes, cuando aseguró que sería mejor que el presidente tuviera el coronavirus Covid-19, ya que no podría contagiar a más personas porque posee una "fuerza moral".

"Me preocupa ver que se sumaron distintas voces muy legítimas creíbles, autorizadas, respetables que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, de ansiedad natural, predecible y legítima", insistió el funcionario federal.

"Hicieron juego desde esta perspectiva, el compromiso es centrarnos en lo técnico que me han depositado instancias para conducir la epidemia [...] Que se me vea como funcionario técnico y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa", recalcó el subsecretario.

Como parte del informe "El Pulso de la salud", López-Gatell Ramírez indicó que mil 100 personas que han sido evaluados para saber si están contagiadas con el coronavirus Covid-19. Dijo que se mantiene en 82 el número de casos confirmados, 171 sospechosos y 579 descartados.