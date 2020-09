PRI no logra mayoría calificada para presidir San Lázaro. “Sigo vivo”, dice Fernández Noroña

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La Diputada Dulce María Sauri no asumirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego que en la votación en el plan no se alcanzara la mayoría calificada.

A favor de la fórmula que encabezaba la Diputada priista votaron 287 legisladores; 112 lo hicieron en contra y hubo 64 abstenciones.

Al no alcanzar la mayoría calificada, la Diputada Laura Rojas informó que se mantendrá como presidente de la Mesa Directiva hasta el próximo 5 de septiembre, con el fin de dar inicio a os trabajos del tercer año de la actual legislatura.

Tras ello, el Diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que su intención de presidir la Mesa Directiva sigue vigente, y pidió a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rectificar su voto.

“Los de Morena que votaron en favor deben corregir. Sigo vivo en mi intención de presidir Diputados”, escribió en su cuenta de Twitter.

A la par, festejó que la propuesta del PRI no pasara en la Cámara de Diputadas.

Me adelanté , esto no se acaba hasta que se acaba. No pasó la propuesta del @PRI_Nacional.