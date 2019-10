PRI reprueba a El Químico en Servicios Públicos este 2019

Netzahualcóyotl Ceballos

La dirigencia municipal del PRI reprobó el primer año de Luis Guillermo Benítez Torres en la Alcaldía de Mazatlán por las fallas recurrentes en los servicios públicos.

A un par de semanas de cumplirse el primer aniversario de “El Químico” en el poder, y la primera administración emergida de Morena, el dirigente priista Christopher Gutiérrez Núñez expuso que a Mazatlán se le ha quedado a deber.

“Reprobado, sin duda alguna, podemos ver que el Presidente municipal en turno, el Químico Benítez le ha fallado a Mazatlán, le ha fallado al pueblo”, declaró.

“Tenemos servicios pésimos en todo el municipio, no hay agua potable, falta en muchas colonias y durante muchos días el alumbrado público, pésimo, recolección de basura pésima, Jumapam no está haciendo lo propio, no ha desazolvado algunos canales, y entonces la gente está muy descontenta”.

Gutiérrez Núñez dijo que la idea es que a Mazatlán le vaya bien durante los dos siguientes años, y por ello, se seguirá haciendo una oposición responsable en todos los sentidos desde la trinchera priista.

El tema de los servicios públicos ha sido el común denominador, apuntó, lo que evidencia una falta de capacidad del Alcalde.

"Se ha recorrido tierra y el común denominador es la falta de capacidad del Presidente Municipal para atender los servicios públicos de Mazatlán, igual que la seguridad”, indicó.

“Estamos reestructurando los sectores, estamos en tierra, estamos en calle, estamos abanderando las causas sociales justas y estamos con la gente”.