Primeras críticas de Spider-Man: Far from home la califican como una de las mejores cintas del UCM

MADRID (SinEmbargo)._ Spider-Man: Lejos de casa supone la culminación de la mastodóntica Saga del Infinito que hasta ahora ha ocupado el Universo Cinematográfico Marvel.

Con la alargada sombra del éxito cosechado por Avengers: Endgame, la película protagonizada de nuevo por Tom Holland está a punto de llegar a los cines y lo hará precedida de unas críticas mayormente positivas. Entre otros aspectos, la prensa especializada destaca que se trata de un filme sólido, con un buen villano y “dos de las mejores escenas post créditos” de las películas Marvel.

“Si bien no es la mejor película de Spider-Man, en general es buena y una entrega digna del Universo Marvel”, opina Eric Eisenberg de Cinemablend, que otorga a Lejos de casa una puntuación de cuatro estrellas sobre un total de cinco.

Comicbook, por su parte, se deshace en elogios hacia el filme de Jon Watts. Destaca la química entre los personajes de Tom Holland y Jake Gyllenhaal, además de mencionar la calidad de las escenas post créditos: “Lejos de casa incluye dos de las mejores escenas post créditos hasta la fecha de cualquier película de Marvel, llenas de giros argumentales emocionantes. Decir cualquier cosa sería hacer spoilers masivos”.

El diario británico The Guardian critica el uso excesivo de CGI, y ensalza a Mysterio, el misterioso villano interpretado por Jake Gyllenhaal:

“Sigue la tendencia marcada por Marvel, que culmina en el tradicional daño -CGI mediante- a enclaves turísticos por la típica y espectacular batalla final. El nuevo personaje de Mysterio encaja perfectamente en el argumento”.

En Rotten Tomatoes, la puntuación de apoyo que obtiene la película del amigo y vecino Peter Parker se sitúa en un 91 por ciento, añadiendo que es “una mezcla imprescindible entre acción de superhéroes y amor adolescente que allana el terreno para la próxima fase del UCM”.

