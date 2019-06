Primeras reacciones de Spider-Man: Far from Home la califican como la mejor del arácnido

Según un usuario, la película que cierra la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel ha destronado al Spiderman 2 de Sam Raimi como el mejor filme de Spider-Man

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Aunque Spider-Man: Lejos de Casa no llega a los cines hasta el próximo 4 de julio, ya hay algunos afortunados que han visto la secuela del héroe arácnido al que encarna Tom Holland. Y las reacciones son tan entusiastas como para afirmar, sin pudor, que Lejos de casa “supera el Spiderman 2 de Sam Raimi”, una de las películas más veneradas de las que protagoniza Peter Parker.

Según un usuario, la película que cierra la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel “ha destronado al Spiderman 2 de Sam Raimi” como el mejor filme de Spider-Man. El mismo también señala que “Holland se confirma como el mejor Spidey hasta la fecha”.

FAR FROM HOME has dethroned Sam Raimi’s Spider-Man 2 & is now favorite Spider-Man film. What’s insane is that I can’t even tell u why I’m so in love with this film because it would be a spoiler. Gyllenhaal is incredible. Holland re-confirms as the best Spidey to date. Amazing. pic.twitter.com/pbynxYIEyQ — Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) 19 de junio de 2019

De hecho, son muchos los que han señalado el trabajo del joven intérprete que da vida desde Capitán América: Civil War a Peter Parker, como el usuario que afirma que Tom Holland “puede cargar con el peso del UCM” tras Avengers: Endgame. Lejos de Casa es “la coda que necesitamos después de Endgame, un atisbo de cómo es el mundo una vez se ha asentado el polvo”, dice Angie Han, crítica de Mashable.

I really liked Spider-Man: Far From Home for reasons you can read in my review next week but I'm convinced that Tom Holland's Spider-Man can carry the MCU post-Downey and Evans. Whomever hired him and @jnwtts should get a nice raise! — Edward Douglas (@EDouglasWW) 19 de junio de 2019

#SpiderManFarFromHome is the coda we needed after Endgame, a glimpse of how the world looks now that the dust has settled. Could maybe have gone a bit harder on P's emotional arc, but bursting with warmth and humor and awkward teen romance. 💕 Also: Jake G = perfect casting. — Angie J. Han (@ajhan) 19 de junio de 2019

Otros también señalan la buena dupla que conforman Holland y Jake Gyllenhaal, Mysterio en la secuela de Spider-Man, un “combo letal y asombroso” según Brandon Davis, crítico de ComicBook. “Jake (Gyllenhaal) es un inspirado acierto de casting para Mysterio”, según afirma un usuario que también destaca que “la MJ de Zendaya gusta tanto como Shuri”.

#SpiderMan #FarFromHome is an absolute home run. It’s SO much fun. It’s huge in itself and for the future of the MCU in the most surprising ways. Tom Holland, Jake Gyllenhaal, just a lethal, awesome combo!! I cannot wait to see this movie again. And again. pic.twitter.com/0hYJvKkdjN — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 19 de junio de 2019

Didn’t LOVE #SpiderManFarFromHome as much as Homecoming but it’s still a rad take on bearing the weight of great expectations and a fun ode to teen romance. Tom Holland continues to be amazing, Zendaya’s MJ is just as cool as Shuri and Jake G’s an inspired choice for Mysterio. pic.twitter.com/nnu7BPjcFO — Brian Truitt (@briantruitt) 19 de junio de 2019

Pero es el desenlace de la película la que más ha impactado a los que ya la han visto.

“Me ha encantado la segunda mitad, de la que no puedo decir nada, y también los créditos finales, de los que, definitivamente, no puedo decir nada”, comenta misterioso otro de los espectadores precoces.

“Es el final más chocante en una película de Spider-Man”, destaca Sean O’Connell, periodista de Cinemablend, que quedó sorprendido con el giro final de la película. También éste promete “una segunda mitad extraordinaria”, con las mejores “escenas de acción de Spidey hasta la fecha”.

Y, aunque la película no es perfecta, pues “parte de la comedia no funciona”, en el filme “pasan MUCHAS cosas”, según afirma un seguidor que indica que todo lo que ocurre en la película “distrae de las peores partes”.

#SpiderManFarFromHome: B-/C+. If you loved the teen-centric stuff in Homecoming, there's more where that came from. Some of the comedy falls flat, but this film has A LOT going on – ultimately beneficial because it mostly distracts from stuff that doesn't land quite as well. pic.twitter.com/1wVMyT5bv9 — Ben Pearson (@benpears) 19 de junio de 2019

A pesar de que “hay grandes revelaciones”, parece que la cinta no olvida la evolución de Peter Parker tras los eventos de Endgame, lo que consigue que la película “vuele” al “sumergirse en los sentimientos de Peter Parker”. “No puedo esperar a verla de nuevo”, sentencia Germain Lussier, crítico de Gizmondo en io9.

Spider-Man: Far From Home made me smile from start to finish. Its got huge reveals and exciting set pieces but the way it builds off Endgame to to dive deeper into Peter’s emotions is really what make it soar. Mysterio also rules. I can’t wait to see it again. pic.twitter.com/FvP3B53MOX — Germain Lussier (@GermainLussier) 19 de junio de 2019