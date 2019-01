PrivaciÃ³n ilegal de la libertad de un hombre en MazatlÃ¡n fue un hecho aislado, dice el Alcalde

Privación ilegal de la libertad de un hombre en Mazatlán fue un hecho aislado, dice el Alcalde

Luis Guillermo Benítez Torres que se reforzará la vigilancia en la ciudad

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras calificar como un hecho aislado el que un hombre haya sido privado de la libertad la tarde del miércoles por un grupo de personas armadas y encapuchadas en una marisquería en la Colonia Gabriel Leyva, el Alcalde dijo que se reforzará la seguridad en Mazatlán.

“Sí es el primer cuadro de la Ciudad, ...lo que pasa es que es un caso aislado, no es algo que esté sucediendo diario, es un caso aislado y vamos a tomar medidas de reforzar para evitar este tipo de eventos”, dijo el Presidente Municipal, químico Luis Guillermo Benítez Torres, este jueves en entrevista al descartar que estén fallando los operativos de seguridad.

Como se informó en su momento, cerca de las 13:30 horas del pasado miércoles un hombre, del que no se ha dado a conocer su identidad, fue privado de la libertad por un grupo de personas armadas y encapuchadas cuando se encontraba en el interior de una marisquería ubicada en la Colonia Gabriel Leyva.

Los responsables huyeron con su víctima con rumbo desconocido y hasta ayer se desconocía el paradero de la persona privada de la libertad.

El Presidente Municipal agregó que la ciudad había estado muy tranquila, no se había tenido ningún problema de ese tipo.

“Pero vamos a ver, vamos a estar muy pendientes para evitar que se siga sucediendo, al menos evitar que suceda, ...no creo que vaya haber retener pero sí vigilancia permanente”, recalcó Benítez Torres.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz, manifestó que en este caso de privación ilegal de la libertad no es que haya fallado la estrategia de seguridad, sino que también la falta de personal que se tiene para blindar toda la ciudad.

“No es que haya fallado la estrategia, sino que también la falta de personal que tenemos para poder blindar toda la ciudad, llegamos a tiempo cuando se hizo del conocimiento a través del Comando Central de Comunicación y Cómputo, C 4, sin embargo, el hecho ya se había consumado”, expresó en conferencia de prensa ayer por la mañana en la que se dieron a conocer los resultados del Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes, que se realizó del 12 de diciembre al 15 de enero.

“Es el primer cuadro de la Ciudad pero no tergiversemos porque se encuentra prácticamente a una cuadra de la Avenida Emilio Barragán, el primer cuadro de la Ciudad no llega hasta ahí, estamos hablando del perímetro de la zona Centro, más no el primer cuadro de la Ciudad, en ese sentido es lamentable que se presenten este tipo de hechos, nosotros hacemos las primeras investigaciones preliminares para hacerle llegar a la autoridad competente las entrevistas y poder tener una referencia, fotografías, hechos lugares”.

Lo anterior, continuó, para que posteriormente la siguiente autoridad haga lo propio que es la investigación de este delito como de cualquier otro.

Pidió a los ciudadanos a que denuncien en tiempo y forma cuando detecten personas armadas o sospechosas, pues cuando llegan las denuncias inmediatamente se actúa.

En la conferencia preguntó al representante de un medio de comunicación si él había visto a personas armadas transitando por la ciudad.

“Bueno, es que la pregunta yo se la haría, ¿Los ha visto usted?, le pregunto ¿los ha visto usted?, por eso mismo, yo no los he visto, tampoco mi gente los ha visto, además recuerden que para que el requisito de equivalente vaya a prosperar sea una denuncia, una acusación o una querella ante la autoridad competente para que vaya a fundamentar ese hecho tan lamentable que se presentó”, dijo Olivo Cruz al periodista que le cuestionaba la labor de la corporación a su cargo.

El SSPM también manifestó que no hay un horario para poner filtros de revisión, ni hay un horario cuando se va a presentar un hecho delictuoso.

“No hay un horario para poder tener un filtro, no hay un horario también cuando se va a presentar un hecho delictuoso, ojalá lo supiéramos, y no es ninguna excusa, y no es de que vaya a caer en el mismo juego (de anteriores titulares de la SSPM que decían que la policía no tenía reporte de tránsito de personas armadas por la ciudad), creo que cada persona que ha pasado por la Secretaría merece todo nuestro respeto, merece todo nuestro reconocimiento”, recalcó.

“Y se llevan a cabo este tipo de estrategias a través de contrainteligencia, el detalle es que se suscitó este hecho y se está investigando como tal”.