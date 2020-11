Probablemente estoy en el mejor momento de mi carrera: Checo Pérez

El piloto mexicano no tiene temor de parar por un tiempo en el Gran Circo

Noroeste / Redacción

El futuro de Sergio Pérez en la Fómula 1 es una de las mayores incógnitas en el mercado de pilotos para la próxima temporada. El mexicano ha estado en la parrilla desde 2011 y ahora se encuentra sin lugar luego de que Racing Point lo despidiera para darle su lugar a partir de 2021 a Sebastian Vettel.

Después de los rumores que lo pusieron incluso en una contienda por uno de los asientos en Williams, Williams, antes de que el equipo británico confirmara el dúo actual para el próximo año, los rumores indican que Pérez está en la pelea por un lugar en Red Bull, junto con Nico Hulkenberg y Alexander Albon.

Pérez ganó el pasado domingo su primer podio en dos años pero durante la temporada ha cosechado resultados consistentes, entrando en el top 10 en cada una de las carreras de esta temporada, excepto en las que se perdió debido a su contagio por Covid-19. Después de la carrera, Pérez habló sobre pasado, presente y futuro en la Fórmula 1.

"Creo que en la Fórmula 1 un asiento no está 100 por ciento relacionado con el rendimiento", dijo a Sky Sports F1. “Ya lo hemos visto con otros pilotos, hay tantas cosas alrededor de un asiento, alrededor de un piloto, que al final del día esto no está en mis manos”.

“No estoy realmente preocupado, realmente quiero terminar la temporada en lo alto y esperar para ver qué sucede”.

El mexicano recalcó que en caso de que no exista una posibilidad para su continuidad no tiene temor de parar por un tiempo en el Gran Circo, a la espera de que en 2022 se abran nuevos chances.

"Por el momento, sólo me estoy concentrando en terminar en lo más alto y si surge la oportunidad, genial. Si no, estoy preparado para detenerme por un año también. Creo que ha sido una buena temporada, pero la F1 también está muy relacionada con el potencial del coche. He tenido muy buenas temporadas en el pasado, pero no se ha visto de esa manera debido al potencial del auto.

“Estaba terminando séptimo en el campeonato, a veces octavo, pero todavía estaba haciendo un buen trabajo. Ahora, estoy en un muy buen nivel en mi carrera, probablemente en mi mejor momento en términos de experiencia, comprensión y comunicación con el equipo”.

(Con información de motorsport.com vía Yahoo)