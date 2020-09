Proponen ciudadanos financiar reparación de socavón en Los Mochis con cargo a recibo de agua y predial

Carlos Bojórquez

AHOME._ Señalando omisión, irresponsabilidad e indolencia por parte de las autoridades municipales, ciudadanos de Los Mochis propusieron financiar reparación de socavones con cargo al recibo de agua potable y al predial.

El presidente del colectivo Por un Mochis Mejor, Héctor Hallal Zepeda, indicó que el gran socavón ubicado en el cruce de la calle Niños Héroes y el callejón Sinaloa, abierto desde hace seis meses, puede ser reparado en dos días por una constructora local, con las que ya plantearon esa posibilidad.

"Queremos solucionar el problema, no queremos estar ahogados permanentemente en este marasmo... Aquí lo importante es acortar los tiempos de solución. Hay que hablar que desde hace dos años estamos con este problema, y no le damos para más. Podemos quedarnos aquí dormidos todos, y en un año o dos años no van a tapar este asunto, ¡es injusto!", expresó.

Reclamó que hay hoyos por toda la ciudad y no han sido reparados porque las autoridades argumentan que no tienen recursos suficientes, y que se deben priorizar las acciones por la pandemia del Covid, y quesque por las lluvias; pero sí están haciendo obras que la ciudadanía no requiere, como la remodelación de la Plaza de la Mujer y el embellecimiento de algunos cruceros.

Hallal Zepeda recordó que tras las inundaciones de 2018 colapsó el drenaje sobre la calle Obregón, afectando a los locatarios de la Plaza Fiesta Las Palmas, y compartió que en ese momento las autoridades decían que la reparación costaba 450 mil pesos y no tenían dinero, por lo que se les propuso que el gasto corriera a cuenta de los locatarios con cargo a sus futuros recibos de agua potable, pero no tuvieron respuesta. Y contó que la obra se hizo tiempo después por parte del Gobierno, pero reportaron un costo de 750 mil pesos.

Mario Zavala Osorio, ex Tesorero Municipal y ex presidente de la Canacintra local, quien tiene su domicilio cerca del socavón mencionado, señaló que 'antes la Japama era la caja chica del Ayuntamiento, y ahora dicen que no hay dinero'.

Recordó que a finales de 2019 se anunció que el Ayuntamiento adquiriría un crédito bancario de 40 millones de pesos para reparar baches y socavones, pero no se ha informado en qué se gastó.